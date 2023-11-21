الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

اتحاد النقابات الفنية يرفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلى

المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز رئيس الإتحاد، فيتو

أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز بيان تأكيد على الرفض التام لمحاولات التطبيع، وجاء نص البيان، "يؤكد الاتحاد العام للنقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية رفضه التام لجميع محاولات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بكل  صوره انطلاقا من موقفه الدائم والمعلن بقرار الاتحاد الصادر في 19 يناير من عام 1981 وباجماع رؤساء النقابات وجميع الأعضاء والذي اقر علي منع التعامل بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني وكذلك المؤسسات والهيئات التي تنظم المهرجانات الفنية داخل وخارج مصر ويعاقب من يتعامل من أعضاء النقابات الثلاثة بالفصل وهو ما أكده وأقره المؤتمر للاتحاد والجمعية العمومية في 25 أكتوبر 1996 ويأتي هذا بعد الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني".

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رفض تام لمحاولات وأشكال التطبيع الفني


وتابع البيان: "الاتحاد يستنكر بشدة الاعتداءات الغاشمة من الكيان الصهيوني التي تنال من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة واصراره علي قهر البشر والطير والحجر منازل ومستشفيات ومدارس وتكرار المجازر اليومية ضد الشيوخ والنساء والاطفال والفنانين الإعلاميين، ويقف الاتحاد بكل أعضاء نقاباته الثلاثة وقفة واحدة ضد كل من يسعي للتطبيع مع الكيان الغاشم"

فلسطين تحيا
 

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