الهدنة، خبير استراتيجي: من الصعب التنبؤ بسيناريوهات ما بعد الهدنة بين حماس وإسرائيل

الهدنة، قال اللواء محمد الغبارى، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، من الصعب التنبؤ بأى سيناريوهات بعد الهدنة التى يجرى التفاوض بشانها الآن بجهود مصرية وقطرية وأمريكية خاصة وهى هدنة إنسانية لعلاج المصابين والجرحى وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية وبالتالى الهدنة لا تعنى وقف القتال فى قطاع غزة بصورة نهائية لأن حكومة نتنياهو لديها مخطط متكامل تسعى لتنفيذه وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس.

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الهدنة مؤقتة ولا تعنى وقف إطلاق النار نهائيا

وأكد الغبارى فى تصريح لفيتو، أن تفاصيل الصفقة أو الهدنة غير معلومة حتى الآن وإن كانت ستتضمن تبادل للأسرى من الجانبين وفقا لاتفاق بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح 50 محتجزًا مقابل هدنة لمدة ثلاثة أيام من شأنها تسهيل وصول شحنات المساعدات الطارئة للمدنيين في غزة لكن هذا لا يعنى إمكانية وجود أى علاقة مستقبلية بين حماس وإسرائيل.

قضية الأسرى كشفت نتنياهو

وتابع الغبارى، قضية الاسرى الاسرائيليين اثرت بشكل كبير على نتنياهو وحكومتة وأدت الى خروج التظاهرات من أهالى الاسرى فى اسرائيل الى حد المطالبة بتنحى نتنياهو وهو الأمر الذى دفعه لاتخاذ المزيد من القرارات الدموية غير المضبوطة والتى أضرت بالشعب الاسرائيلى وهو ما جعل اسرائيل تسابق الزمن لحفظ ماء وجهها امام العالم وامام أسر الأسرى بعد فشل الحكومة فى الوفاء بوعدها بتحرير الاسرى أو القضاء على الانفاق والمقاومة والتى نجحت حتى الآن فى إخفاء الأسرى وهذا ما يجعل اسرائيل تفقد صوابها فى ضربات لا إنسانية ضد الأطفال والمساجد والمستشفيات بهدف الوصول للاسرى او اكتشاف الانفاق.

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التصريحات السعودية

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أعلن اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري تفعيل آلية المحاسبة الدولية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية السعودي إن استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي يضعف شرعية النظام الدولي، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، في نبأ عاجل.

وأضاف: لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار وكافة أشكال العنف ضد المدنيين.

وقبل وقت سابق بحث وزير الخارجية السعودي، مع نظيره البرتغالي جواو غوميز كرافينيو، وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، مع استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزل.

وثمّن الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال، تأييد البرتغال قرار الأمم المتحدة الصادر الجمعة الماضي، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وبحث الجانبان سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، ومناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه ذلك، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية





وزراء خارجية وممثلين 8 دول



وتضم المجموعة وزراء خارجية وممثلين عن مصر وتركيا وقطر والأردن ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

الهدف الأساسي لمجموعة الاتصال

وكشف المصدر لرويترز "الهدف الأساسي لمجموعة الاتصال هو إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.".