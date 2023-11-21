البنك الزراعي المصري يقدم الدعم  للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة بورسعيد

يواصل البنك الزراعي المصري جهوده في تنفيذ مبادرته الوطنية " إيد بأيد.. لمستقبل الوطن" التي يطلقها البنك في كافة محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا، حيث شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، المؤتمر الجماهيري الذي نظمه البنك في قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة بورسعيد احتفالًا باطلاق مبادرة (إيد بأيد.. لمستقبل الوطن) لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

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توزيع الأجهزة الكهربائية لتيسير زواج الشباب والفتيات

شهد المؤتمر قيام البنك بتوزيع الأجهزة الكهربائية لتيسير زواج الشباب والفتيات من أبناء المحافظة من الأسر الأكثر احتياجا وتوزيع قسائم شراء المواد غذائية لصالح آلاف الأسر من الأسر الأولي بالرعاية بمدن وأحياء بورسعيد، بالتنسيق بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ونواب الشعب بالمحافظة.

حضر المؤتمر سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ،وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات بالبنك، ونواب مجلسي الشيوخ والنواب، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة بورسعيد.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على استمرار البنك في مواصلة جهوده ليجوب كافة محافظات الجمهورية لتنفيذ اهداف مبادرته الوطنية ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)، ما يؤكد حرص واصرار البنك على الوقوف بجانب أهالينا في كل مكان في مصر، ومد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث الراهنة علي الجميع.

وأكد فاروق، أن محافظة بورسعيد هي ثالث المحافظات التي يتم اطلاق المبادرة بها بعد محافظتي الدقهلية والغربية خلال أسبوع واحد، على أن تأتي باقي المحافظات تباعًا.

مبادرة ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)

وأشار إلى أن مبادرة ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)، هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات، من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لجملة الانجازات غير المسبوقة التي يحققها فخامته بالرغم من التحديات الراهنة.

وشدد فاروق على أن البنك الزراعي المصري حريص على تضافر جهوده مع كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني طالما أن الهدف هو إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية في كافة أنحاء الجمهورية.

من جانبه، ثمن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدور الوطني الذي يقوم به البنك الزراعي المصري من منطلق مسئوليته المجتمعية تجاه الأسر الأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية لهم لمساعدتهم على مواجهة أعباء ومتطلبات الحياه، فضلا عن دوره في توفير البرامج التمويلية اللازمة لمساعدتهم على اطلاق الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين مستوى دخل الأسر.

وعبر النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ عن سعادته باطلاق مبادرة ( ايد بأيد.. لمستقبل الوطن) في محافظة بورسعيد لدعم آلاف الأسر وهو أمر يحسب للبنك الزراعي المصري الذي يشهد تطويرا كبيرا في ظل ادارته الحالية انعكس بشكل كبير على تواجده في صفوف المصريين وحرصه على دعم جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة ابناءها.