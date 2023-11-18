شروط ومستندات بطاقة ميزة لأصحاب المعاشات في البنك الزراعي

يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة الدفع الوطنية الإلكترونية " ميزة " لأصحاب المعاشات لتحل محل بطاقة المعاش الحكومي التي تتيح لأصحاب المعاشات خدمات السحب النقدي من كافة ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك.

إجراءات استخراج البطاقة:

بطاقة الرقم القومي

الرقم التأمينى من واقع بطاقة المعاش الحالية

بطاقة المعاش القديمة

رقم بطاقة ميزة المسلمة للعميل

يمكن حسب رغبة العميل فتح حساب جارى أو توفير

إعفاء عملاء المعاشات من مصاريف إصدار خطاب تحويل المعاش سواء على بطاقة ميزة والإعفاء من الحد الأدنى ومصاريف فتح الحساب.

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خصائص بطاقة ميزة من البنك الزراعي

بطاقة لا تلامسية يتم استخدامها فى عمليات السحب والإيداع من ماكينات الـ POS والصراف الآلي بطريقة لا تلامسية بالماكينات التى بها تلك الخاصية ويتم تفعيل هذه البطاقة وفقًا لدليل المستخدم وربطها ببطاقة المعاشات القديمة.

المميزات

تصدر البطاقة مجانًا للعملاء من أصحاب المعاشات.

لا تتطلب إصدار خطاب تحويل المعاش.

الإعفاء من الحد الأدنى ومصاريف فتح الحساب.

بطاقة لا تلامسية تستخدم فى عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS بطريقة سهلة وآمنة.

تستخدم في كافة المدفوعات الحكومية وسداد الفواتير.

إجراء كافة عمليات الشراء من جميع المتاجر والمحلات.

إمكانية فتح حساب جار أو توفير وفقا لرغبة العميل.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي.

الرقم التأمينى من واقع بطاقة المعاش الحالية.

بطاقة المعاش القديمة.

وفي سياق متصل يقدم البنك الزراعي خدمات عدَّة لعملائه وكذلك الكثير من المنتجات المصرفية المتنوعة التي تتناسب مع أذواق العملاء وتلبي رغباتهم المختلفة ولعل من أبرز هذه المنتجات الحساب الجاري الإسلامي وفق عدة مميزات وشروط.

وتكمن أهم مميزات الحساب الجاري الإسلامي من البنك الزراعي في سهولة السحب والإيداع من وإلى الرصيد في أي وقت ومن كافة فروع البنك المختلفة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية.

مزايا الحساب الجاري الإسلامي في البنك الزراعي

وتضم قائمة المميزات من البنك الزراعي لعملاء الحساب الجاري الإسلامي ما يلي:

التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك.

إمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب آخر.

إمكانية السحب من أي فرع من فروع البنك.

إمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري/ التوفير).

يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

يمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصمًا من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقت.

إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات بناء على رغبة العميل لحسابه الجاري

يمكن فتح حساب جارٍ للقصر بولاية الولي الطبيعي أو الوصي.

إمكانية ترك تعليمات مستديمة على الحساب الاسلامي مثل: تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام وديعة في وقت محدد).

إصدار كشف حساب بصفة دورية بناء على رغبة العميل.

يتم فتح الحساب لجميع عملاء الاستثمارات الإسلامية لتسهيل سداد الأقساط المستحقة.