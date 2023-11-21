الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

منطقة الأقصر الأزهرية تفتتح المعرض الفني الأول بجنوب الصعيد (صور)

جانب من افتتاح المعرض،فيتو
جانب من افتتاح المعرض،فيتو

 افتتح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية المعرض الفني الأول بجنوب الصعيد "معرض فن وعلوم الصعيد" للموهوبين والمبتكرين والذي أقيم بمكتبة مصر العامة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتحت إشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وحضر المعرض لفيف من قيادات الأزهر الشريف بالأقصر وبمشاركة وكيل وزارة منطقة  سوهاج ووكيل وزارة منطقة قنا ووكيل وزارة منطقة أسوان والأستاذ  حسن على مدير التنسيق بالمنطقة الأزهرية بالأقصر والدكتور يحيي عبد السلام مدير عام الأخصائيين الاجتماعيين والأستاذ محمود إبراهيم مدير الشئون القانونية بالمنطقة الأزهرية والأستاذ طارق عبد الكريم نائبا عن مدير مكتبة مصر العامة السيد محمد حساني ومسؤلي مكتب دعم الابتكار وريادة الأعمال بجنوب الصعيد.

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ضم المعرض عددا من اللوحات الفنية والكتب القيمة وبعض المجسمات للمساجد ومعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بمشاركة من طلاب الأزهر الشريف علي مستوي المحافظة.

وقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، إن المعرض الفني للموهوبين والمبتكرين هو دعمًا للطلاب وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة. 
وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية علي دعم الأزهر الشريف للطلاب في كل المجالات، لإعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل لوطننا المجيد. 

 

 

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