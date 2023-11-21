الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البوري يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 21-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الثلاثاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الثلاثاء، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، بلطي حجم متوسط بسعر من 53 إلى 65 جنيها، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، سعر بلطي ممتاز كبير من 67 إلى 71 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وسجل سعر بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 65 إلى 115 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 200 إلى 330 جنيهًا، سمك موسى من 130 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 100 جنيه، مكرونة خليجي سعر من 67 إلى 77 جنيهًا، مكرونة سويسي من 60 إلى 100 جنيه، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر سابيا من 200 إلى 330 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 50 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 38 إلى 48 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سعر كاليماري من 200 إلى 330 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل بربون متوسط الحجم  سعر من 53 إلى 63 جنيهًا، سمك دنيس من 85 إلى 185 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز من 66 إلى 76 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الثلاثاء

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الثلاثاء، سعر جمبري جامبو من 410 إلى 490 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 340 إلى 400 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا،  جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 80 إلى 180 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا.

وتراوح سعر كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، وقار من 65 إلى 135 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في قنا

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالدقهلية

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