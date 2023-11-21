محاسب ينهي حياة عامل لخلافات قديمة في قنا
لقي عامل مصرعه علي يد محاسب لخلافات قديمه بينهما في قنا وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.
تلقي مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بإحدى القرى بدائرة المركز.
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل "متوفى" إثر إصابته بجرح طعنى( طرف ثان )محاسب) "مُقيمان بذات القرية بدائرة المركز" قام خلالها الثانى بالتعدى على الأول بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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