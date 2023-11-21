الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 16 قضية مخدرات و29 قطعة سلاح نارى ​​​​في أسوان ودمياط وأسيوط

الامن العام يضبط
الامن العام يضبط 16 قضية مخدرات و29 قطعة سلاح نارى ​​​​​ في

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة. 

 

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية  عن ضبط 16 قضية مخدرات و29 قطعة سلاح نارى 

 

مديرية أمن أسيوط
 عن ضبط  (29) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش- 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهما لـ 24 منهم معلومات جنائية").

 

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وضبط  (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (2,475 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 13 متهما لـ 10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (639) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان 
ضبط  (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش–5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 840 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط
ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- 2 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

 

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