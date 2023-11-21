الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خلال اجتماعه بوزراء اللجنة العربية الإسلامية، لافروف: يجب التحضير لحل الدولتين

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،فيتو

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بالمبادرة العربية الإسلامية بشأن غزة.

القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الروسي  باللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في موسكو، لمناقشة الوضع في قطاع غزة. وتسعى اللجنة الوزارية، استنادا لنتائج القمة العربية الإسلامية في الرياض إلى الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، والسماح بجهود الإغاثة الإنسانية، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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روسيا تشارك منظمة التعاون الإسلامي

ووفقا ل "روسيا اليوم"، صرح لافروف في مستهل الاجتماع بأن روسيا تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد في الوقت نفسه على أن روسيا تعارض الإرهاب بأي شكل من الأشكال، إلا أنه يجب مكافحته دون انتهاك القانون الإنساني الدولي.

واعتبر لافروف قمة الرياض جزءا من الجهود الدولية لتسوية طويلة الأمد بشأن غزة، ومشيدا بالدور الرئيسي الذي تلعبه الدول العربية والإسلامية لحل الأزمة الراهنة في فلسطين.

حل المسائل العالقة

وأكد على ضرورة حل المسائل العالقة وهي وقف النار وإطلاق سراح الرهائن.

وتابع"يجب التحضير لإطلاق عملية سلام على أساس حل الدولتين وبحث آلية بعيدا عن التدخل الخارجي".

كما ندد وزير الخارجية الروسي بكل مظاهر الإرهاب التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.

حجم المساعدات الإنسانية التي تصل غزة

وقال لافروف إن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة قليلة.

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طوفان الأقصى روسيا القمة العربية الإسلامية

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