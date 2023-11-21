بدء اجتماع وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة مع لافروف فى موسكو (صور)
بدأ منذ قليل، اجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية المشكلة من القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية روسيا فى العاصمة موسكو.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن اللجنة تؤكد ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى.
وأوضح أن اللجنة تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الاعتداءات على الفلسطينيين.
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