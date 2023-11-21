الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بدء اجتماع وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة مع لافروف فى موسكو (صور)

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

بدأ منذ قليل، اجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية المشكلة من القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية روسيا فى العاصمة موسكو.

 

 

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن اللجنة تؤكد ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى. 

 

 

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وأوضح أن اللجنة تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الاعتداءات على الفلسطينيين.

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الاحتلال الإسرائيلي غزة أخبار غزة الآن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية موسكو

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