الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حجز موعد مسبق لطالبي الفتوى الشفوية، تفاصيل أحدث خدمات دار الإفتاء للجمهور

دار الإفتاء، فيتو
دار الإفتاء، فيتو

أكدت دار الإفتاء أنه مواكبةً لعصر التحول الرقمي والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الإفتائية والتيسير على الناس، وبناءً على توجيهات فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قامت دار الإفتاء المصرية بإطلاق إمكانية الحجز المسبَّق للمواعيد لطالبي الفتوى الشفوية من خلال بوابتها الإلكترونية.

الحجز المسبق للمواعيد لطالبي الفتوى الشفوية


وتأتي هذه الخدمة مواكبةً للتقدم التكنولوجي وللتسهيل على السادة المستفيدين الراغبين في زيارة دار الإفتاء المصرية للحصول على الأجوبة الوافية لأسئلتهم.
 

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كما تهدُف دار الإفتاء المصرية من هذه الخدمة إلى راحة المستفتين وتقليل أوقات الانتظار والحد من أوقات تكدس الزوار، ومساعدة المستفتي القادم من أماكن بعيدة على الحصول على طلبه من أول زيارة.

خدمات دار الإفتاء 


كما تتيح هذه الخدمة لطالبي الفتوى اختيار الموعد الملائم لهم ولظروفهم الخاصة وتمكنهم من تغيير الموعد أو إلغائه.


وللوصول لخدمة الحجز المسبَّق نرجو الدخول على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية على هذا الرابط


ثم الدخول إلى خدمة حجز موعد من الصفحة الرئيسية؛ يمكن من خلال النافذة إدخال البيانات لحجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارة المختصة بدار الإفتاء المصرية.


كما يمكن الوصول لخدمة حجز موعد عبر القنوات التالية:
• أولا: حجز موعد - دار الإفتاء المصرية (dar-alifta.org)
• ثانيا: تطبيق دار الإفتاء للهواتف المحمولة ((Android & IOS


وبناءً على ذلك يتم تحديد الموعد الذي يحضر فيه طالب الفتوى إلى مقر دار الإفتاء المصرية في الموعد المحدد بكل سهولة ويسر للحصول على إجابة لأسئلته.

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مفتى الجمهورية دار الإفتاء خدمات دار الإفتاء

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