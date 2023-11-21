أسباب استمرار الكيان الصهيوني في استهداف المستشفيات الفلسطينية

نحو 45 يوميا على الحرب في غزة، والانتقام الاسرائيلي سيد الموقف، ليس من المقاومين فقط، بل من الإنسان الفلسطيني الذي يريد استئصاله تماما، ونزع جذوره من أرضه عبر استهداف المستشفيات المتواصل، وإخراج معظمها من الخدمة.

دلالة استهداف الاحتلال المستشفيات الفلسطينية

يقول الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات أن استهداف الكيان الصهيوني للمستشفيات الفلسطينية وعلى رأسها "مجمع الشفاء، والقدس، والأندونيسي، والوفاء، والرنتيسي، ومجمع مشافي النصر والعودة، وغيرها من المستشفيات والمراكز الصحية التي خرجت من الخدمة حلقة متصلة في سلسلة جرائم الابادة والتهجير.

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وأوضح زقوت أن الاحتلال قتل 201 من الكوادر الطبية بين طبيب وممرض ومسعف، كما قتل 22 من رجال الدفاع المدني وهم يحاولون البحث عن 6600 مفقود بينهم أربعة آلاف طفل وامرأة، وكذلك قتل بشكل متعمد نحو 60 صحفيًا لاغتيال حقيقة جرائم الاحتلال المنظمة ضد الشعب الفلسطيني، والمنظومة الصحية في قطاع غزة.

واختتم: المليوني وثلاثمئة ألف فلسطيني في القطاع أصبحوا أهداف مباشرة لماكينة القتل الهمجية، فاستهداف تعطيل المنظومة الصحية خير شاهد على قلية الانتقام الإسرائيلية التي تريد قتل وابادة أكبر عدد من المدنيين وليس المقاومين فقط.

كان الدكتور أشرف القدرة، متحدث الصحة الفلسطينية، قال إن الوضع الصحي في قطاع غزة صعب للغاية، والمنظومة الطبية بقطاع غزة في انهيار، وأغلب المستشفيات خرجت عن الخدمة.

حصار إسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة

وأضاف أن هناك حصار إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي بغزة، وخرج تماما عن الخدمة، لافتا إلى أهمية خروج الجرحى من قطاع غزة، ولاسيما أن أن عدد قليل جدا من سيارات الإسعاف مازالت تعمل في القطاع

وكشف عن خروج 28 مستشفى عن الخدمة في غزة إثر القصف الإسرائيلي، وخروج 63 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، وتدمير أكثر من 60 سيارة إسعاف في غزة.

وأشار إلى أن مستشفى “كمال عدوان” فقد ما لديه من وقود، وتوقف تماما عن العمل، بعد أن استقبل 100 شهيد خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى استشهاد 12 من الجرحى والمرافقين جراء الحصار الإسرائيلي، على المستشفى الإندونيسي بغزة، وأن عدد الجرحى الذين يتلقون العلاج خارج غزة، يبلغ نحو 170 شخصا.