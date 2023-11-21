الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالتوجه للجنوب فورًا

جيش الاحتلال الإسرائيلي،فيتو
جيش الاحتلال الإسرائيلي،فيتو

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من جديد سكان شمال غزة الانتقال إلى جنوب القطاع، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

ممر آمن 

 وقال الاحتلال، إنه سيفتح ممرًا آمنا عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي (2 مساءً بتوقيت جرينتش).

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أن “التعليق التكتيكي المؤقت للأنشطة العسكرية” سيسري حتى الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي (ظهرًا بتوقيت جرينتش) في منطقة حي تل السلطان غرب رفح.

Advertisements

1.7 مليون فلسطيني هجروا من منازلهم

 وتقدر وكالات الأمم المتحدة، أن 1.7 مليون فلسطيني هجروا من منازلهم منذ أن بدأت إسرائيل حملتها وعملية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وتمكن عدد قليل من الرعايا الأجانب من الخروج من غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، لكن الغالبية العظمى منهم ما زالوا نازحين داخليًا بينما يتعرض قطاع غزة بأكمله لقصف القوات الجوية الإسرائيلية بالقطاع المحاصر من الإحتلال.

مجزرة جديدة

يأتي هذا التحذير فيما سبق وعبر المراقبون والصحفيون والمسئولون من أن كل طلب إسرائيل بالنزوح يترجم لمجازر جديدة.

ونشر سلاح الجو الإسرائيلي، على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم جديدة بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية "قصف ما يقرب من 250 هدفًا لحماس"، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

يأتي ذلك فيما عاجل ذكرت سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف تاندوم وعبوات العمل الفدائي.

اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة 

 كما ذكرت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع.

واعترف جيش الإحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين اثنين وإصابة 5 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة.

كما يأتي ذلك فيما ذكرت الأنباء  بأن السكان أصبحوا الآن محاصرين تحت الأنقاض بعد أن استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية ثمانية منازل بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

دمار واسع

وتظهر صور من الموقع، تم التحقق منها، دمارًا واسع النطاق بينما كان رجال الإنقاذ يبحثون عن الضحايا.

أبرز 10 مستشفيات في غزة استهدفها قصف جيش الاحتلال (انفوجراف)

قوات الاحتلال تستهدف المقر الرئيسي لشركة توزيع الكهرباء في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.  

الاحتلال الإسرائيلي غزة أخبار غزة الآن

مواد متعلقة

أبرز 10 مستشفيات في غزة استهدفها قصف جيش الاحتلال (انفوجراف)

المبعوث السابق للرئيس الروسي خلال زيارته للقاهرة: أحداث غزة هدفها مصر

قوات الاحتلال تستهدف المقر الرئيسي لشركة توزيع الكهرباء في غزة

بينهم مصر، تركيا تكشف عن تحرك 8 دول بهدف وقف إطلاق النار فى غزة

الأكثر قراءة

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الجواكت فى هذا التوقيت

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

فيلم أولاد حريم كريم يحقق رقما ضعيفا في شباك التذاكر أمس

رئيس لافيينا يكشف كواليس استقالة أحمد عيد عبد الملك

جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالتوجه للجنوب فورًا

قتلوا البراءة في مهدها.. إحصائية صادمة عن أطفال غزة من بداية طوفان الأقصى (إنفوجراف)

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

مصطفى مدبولي: أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي

Advertisements

منوعات

المزيد

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

رعب في ألمانيا بسبب لعبة

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

6 رسائل لـ مصطفى مدبولي من مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤدى الحسد إلى الموت، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية