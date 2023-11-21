قوات الاحتلال تستهدف المقر الرئيسي لشركة توزيع الكهرباء في غزة

ذكر التليفزيون الرسمي الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المقر الرئيسي لشركة الكهرباء في مدينة غزة بعدد من القذائف.

أضرار جسيمة

وأشارت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة إلى أن القصف أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى، بعد سلسلة استهدافات سابقة طالت قرابة 7 مبان إدارية ومرافق مخزنين.

وسقط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى في باحة المستشفى الإندونيسي من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها بحسب ماذكرت قناة الميادين.

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استشهاد أطفال

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مراسلونا، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد واصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء.

قصف 9 منازل

واستشهد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي أبراج الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع، ما تسبب بانقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق.