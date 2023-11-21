الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يشيد بزيادة نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ الأقصر، فيتو
محافظ الأقصر، فيتو

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والوفد المرافق له، والذي ضم ممثلين من بنك التنمية الإفريقي، ووحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وذلك في الجلسة الافتتاحية لبعثة بنك التنمية الإفريقي بغرض متابعة موقف تنفيذ أعمال برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE-LUXOR)، والذي يستهدف تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لعدد 10 قرى بمركزين بمحافظة الأقصر.

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واستهل المستشار مصطفى ألهم، كلمته بالترحيب بالحضور، موجهًا الشكر إلى مسئولي وزارة الإسكان، على ما يتم تقديمه من دعم تنفيذ خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمحافظة، والتي منها برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر، والجاري تنفيذه حاليًا بتمويل من بنك التنمية الإفريقي.

وأشاد محافظ الأقصر بحجم التنسيقات التي تتم بين المحافظة، والوزارة، بهدف دفع عجلة النمو، وزيادة نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات، كما شكر ممثلى بنك التنمية الإفريقي على الدعم الذي يقدمه البنك لتنفيذ المشروعات بالمحافظة.

وأكد  المستشار مصطفى ألهم، أن الاهتمام بالعامل البشري، يعد مؤشر نجاح حقيقي، وضمانا لاستدامة تقديم الخدمات، والحفاظ على الاستثمارات.
وأشاد  المستشار مصطفى ألهم، بما تم تحقيقه من مستهدفات في البرنامج، مؤكدًا  أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم  المستمر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر للتغلب على كافة العقبات وتسيير أعمال البرنامج، للانتهاء من تنفيذ البرنامج في المواعيد المقررة له، وتحقيق  مستهدفاته كافة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور سيد إسماعيل،نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، دعم الوزارة الكامل لكافة الجهات التنفيذية لنجاح تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تستهدف تحقيق الخطط الإستراتيجية والتنموية للدولة، مشيرًا  إلى أن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، هو أحد البرامج القائمة على ربط التمويل بالنتائج، والجاري تنفيذها بالقطاع مؤخرًا، لضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، ومؤكدا أن تنفيذ المشروعات التي تعتمد على التمويل المرتبط بالنتائج يعد نجاحا حقيقيا لقطاع المرافق.. كما أشاد بحجم التعاون مع بنك التنمية الإفريقي في تنفيذ المشروعات.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن البرنامج يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية لـ10 قري وتوابعها بمحافظة الأقصر، منها 8 قرى بمركز إسنا، هي (أصفون – الدبايبة – الشغب – الغريرة – المعلة – طفنيس – كيمان المطاعنة – طوماس 3)، إضافة إلى قريتين بمركز الطود، وهما (العديسات بحري – العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة صرف صحي منزلية، وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل، كما يستهدف البرنامج دعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للمشروع، ورفع قدرات العاملين بها للحفاظ على الاستثمارات.


وأكد الدكتور سيد إسماعيل،  أهمية بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن تقديم دعم العاملين بشركات مياه (الأقصر– قنا – بنى سويف – أسوان)، لتحسين مستوى الأداء بها في مجموعة مختلفة من المجالات منها التخطيط، ومراقبة تنفيذ المشروعات، وإدارة مشروعات البنية التحتية، والتخطيط المالي للمشروعات وآليات التحكم اثناء التنفيذ، وقوانين وإدارة العقود النموذجية، وإدارة مطالبات المقاولين في عقود التشييد بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

وخلال اللقاء، تقدم ممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) بعرض تقديمي عن البرنامج، والمؤشرات المرتبطة بالتمويل به، وموقف التنفيذ الحالي لها، وأنشطة المشاركة المجتمعية، وجهود المشروع في بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

 

من جانبهم، شكر ممثلو بنك التنمية الإفريقي،  محافظ الأقصر، لاستضافة الجلسة الافتتاحية للبعثة، وأشادوا بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان في مختلف مشروعات القطاع، ووجود استراتيجية للقطاع، ورؤية واضحة تساعد فى نجاح تنفيذ المشروعات.

 

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور سيد إسماعيل، وممثلو بنك التنمية الإفريقي، اجتماعًا مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بمقر الشركة، لمتابعة أعمال البرنامج.

وخلال الاجتماع، تقدم ممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بعرض تقديمي عن موقف خطة تحسين الأداء الجاري تنفيذها ضمن أعمال البرنامج، والتي تتضمن وضع مستهدف سنوي من خلال 12 مؤشر أداء، يتم قياسها سنويًا، كما تستهدف الخطة، العمل على تحسين الأداء في المجال التشغيلي لشبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمجال المالي من خلال العمل على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، والمجال المؤسسي والتعاقدي، ومجال المشاركة المجتمعية المتعلق بالخدمات المجتمعية، ومشاركة الأهالي في الحفاظ على الاستثمارات، ونظم إدارة الشكاوى وحلها.

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