خبير استراتيجى يكشف سر المجازر الإسرائيلية ضد أطفال فلسطين

الجرائم الإسرائيلية، قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى إن المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وأطفالة بصفة خاصة مسلسل لا ينتهى وهى جزء من العقيدة الصهيونية المتعطشة دائما للدماء والجماعات المتطرفة التى تتألف منها حكومة نتنياهو، وكان آخرها ما يجرى بقطاع غزة من ضرب مدارس الأطفال والمستشفيات التى تعالج الأطفال لدرجة أن عدد الشهداء ارتفع منذ بداية العدوان إلى 11078 شهيدًا من بينهم 4506 أطفال و2918 سيدة و667 مسنا وإصابة 27490 آخرين، مع انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحي.

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عجز المجتمع الدولى أمام الجرائم الإسرائيلية

وأكد فى تصريح لفيتو أن استهداف المدنيين والأطفال فضيحة مدوية للمجتمع الدولى الذى يصم الآذان ويغض الأبصار عن تلك الجرائم، بل وصلت قمة الفضيحة إلى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بمجلس الأمن باعتبار إسرائيل فى حالة دفاع عن النفس رغم الجرائم الإسرائيلية التى ترتكبها ضد شعب اعزل والتاريخ خير شاهد على المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وبصفة خاصة الأطفال وأبرزها واقعة محمد الدرة وهى خير شاهد على هذة الجرائم الاسرائيلية والتى تعد جميعها جرائم حرب منذ عام1948 وحتى 2023.

الانحياز الأمريكى المفضوح

وتابع هذة الجرائم الاسرائيلية ضد الأطفال الفلسطيين جريمة لا تتوقف ويساعدهم على ذلك الانحياز الواضح والمفضوح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لدعم إسرائيل والدفاع عنها بل والتصدى لأى محاولات لإدانتها فى مجلس الأمن أو تحريك أى دعوى ضدها امام المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والأطفال الفلسطنيين.

التاريخ الأسود لجرائم الصهاينة

وأضاف أن الكيان الصهيونى ارتكب أكثر من 50 مجزرة ضد أبناء الشعب الفلسطينى رصدها التاريخ الأسود لهذا الكيان الصهيونى والتى يمكن رصد بعضها فى الجرائم الآتية مجزرة الحرم القدسي (بداية الانتفاضة) 29 /9 /2000 قبيل انتهاء آلاف المصلين من أداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى فى القدس الشريف أطلق عليهم جنود الاحتلال النار وارتكبوا مجزرة أدت إلى استشهاد ثلاثة عشر فلسطينيًا وجرح 475 من بينهم سبعة مصلين أصيبوا بالرصاص المطاطى فى عيونهم مما أدى إلى فقدهم لبصرهم.

المجازر الإسرائيلية

وكان شارون زعيم حزب الليكود قام بزيارة استفزازية يوم 28 /9 /2000، للحرم القدسى الشريف مع ستة برلمانيين ليكوديين فى ظل حالة من الاستنفار شارك فيها 3 آلاف جندى وشرطى إسرائيلى وتصدى لهم عدد كبير من الفلسطينيين وحدثت مواجهة بين الطرفين، جرح فيها 25 من أفراد " حرس الحدود " الإسرائيلى، بينما أصيب بهراوات الجنود 12 فلسطينيًا. وسادت المناطق الفلسطينية حالة من الغليان والغضب الشديد منذ صباح يوم 30/9/2000 احتجاجًا على المجزرة البشعة التى ارتكبتها العصابات الصهيونية. مجزرة الجليل (2 /10 /2000) واستمرت المواجهات الفلسطينية مع قوات الاحتلال بمنحى تصاعدى حيث استخدمت المروحيات والدبابات.. واتخذت حرب مواقع، فمعظم الوحدات النظامية فى الجيش الإسرائيلى بما فيها " الوحدات الخاصة " تم زجها فى الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق العربية فى الخط الأخضر وكانت قوات الاحتلال قامت يوم 2 /10 /2000 بمجزرة فى منطقة الجليل أسفرت عن استشهاد 13 من فلسطينى 1948 ومئات الجرحى، إذ شهدت المنطقة تظاهرات تضامنًا مع انتفاضة الضفة والقطاع، وتصدى لها عناصر الشرطة الإسرائيلية بالرصاص الحى مجزرة بيت ريما 24 /10 /2001 فى واحدة من أبشع المجازر الإسرائيلية استباحت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلى ووحدة "دوفدفان" الخاصة قرية بيت ريما -قرب رام الله- بسكانها وأرضها ومنازلها منذ الساعة الثانية من فجر الأربعاء 24/10/2001 طاولت 16 شهيدًا وعشرات الجرحى. وبدأت فصول المجزرة تحت جنح الظلام عندما تعرضت القرية لإجتياح شرس بعد إطلاق نار كثيف لقذائف الدبابات والأسلحة الثقيلة وتم سحق الأشجار وتدمير المنازل وقصفت الطائرات المروحية من نوع أباتشى، الموقع الوحيد للشرطة الفلسطينية على مدخل القرية قبل أن تجتاحها قوة من خمسة آلاف جندى معززة بـ 15 دبابة ومجنزرة، ونحو 20 سيارة جيب عسكرية. وفرضت قوات الاحتلال حظر التجوال ولم يسمح حتى لسيارة الإسعاف أو الصليب الأحمر بالدخول لإسعاف الجرحى الذين كانوا ينزفون فى حقول الزيتون، كما رفضوا السماح للأطباء الفلسطينيين الثلاثة القاطنين فى القرية من تقديم المساعدة الطبية أو حتى الاقتراب منهم.. وحصدت قوات الاحتلال الإسرائيلى أرواح 16 فلسطينيًا. وتأتى المجزرة الوحشية فى بيت ريما عشية الذكرى السادسة والأربعين لمجزرة كفر قاسم التى ذبح فيها الجنود الإسرائيليون 49 فلسطينيًا من أهالى القرية الواقعة فى المثلث السنى فى 29 أكتوبر عام 1965. مجزرة رفح مجزرة رفح 21 /2 /2002 ارتكبت قوات الاحتلال فجر الخميس 21 /2 /2002 مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين فى مدينة رفح، راح ضحيتها 10 شهداء على الأقل، وأكثر من 80 جريحًا، حيث تعرضت مدينة رفح لأعنف قصف من الجو والبر والبحر مع عملية توغل. وكانت كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية – الجناح العسكرى للجبهة الديمقراطية فى رفح – قد تصدت لقوات الاحتلال وهى تتوغل فى حى البرازيل فى المدينة وفجرت عبوة تزن 50 كيلو جرامًا بإحدى الدبابات المعادية مما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة وإعطابها واشتبكت المجموعة مع قوات العدو.