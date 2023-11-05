متخصصة بالشأن الإسرائيلي تكشف تفاصيل محاولة الاحتلال لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه

الجرائم الاسرائيلية، قالت الباحثة زينب عباس، المتخصصة بالشأن الإسرائيلي الجرائم إن الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى متواصلة منذ ما يقرب من شهر منذ بدء عملية طوفان الأقصى فلم يسلم منهم الأطفال والنساء والشيوخ، حتى الصحفيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى المستشفيات التي تؤوي الجرحى، والمساجد والكنائس التي تعود تاريخها إلى ما قبل إقامة "دولة إسرائيل".

وأكدت فى تصريح لفيتو أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية مُتعمدة، ففي خلال 48 ساعة الماضية وتوالت وحشية الطيران الإسرائيلي في استهداف مدرسة "أسامة بن زيد" ومدرسة "الفاخورة" بالقنابل الفسفورية، والتي كانت تؤوي مئات النازحين، وراح ضحيتها مئات الشهداء الذين كان معظمهم عبارة عن أشلاء، بالإضافة إلى مئات الجرحى، فالسبب الرئيسي في استمرارية التعنت الصهيوني النازي لوقف إطلاق النار والسماح بهدنة، أن إسرائيل حاليًا تُفرغ كل ما في جعبتها من انتقام وغضب من خلال القصف المستمر جراء فشلها الواضح في ساحة المعركة البرية.

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مطالبات برحيل نتنياهو

وواصلت حديثها قائلة: في نفس الوقت المظاهرات المُستمرة من قبل أهالي الأسرى ضد نتنياهو وحكومته، والمطالبة برحيل نتنياهو بشكل فوري من الحكومة، خاصة مع اقتراح "وزير التراث" اليميني المتطرف "عميحاي إلياهو" بإلقاء قنبلة نووية على غزة، وأكد "أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجة الأرض أما بالنسبة للأسرى " فالحرب لها ثمن""، الأمر الذي جعل نتنياهو يُعلن إيقاف عميحاي عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مُسمى، مما يُفسر خوف نتنياهو من الانقلاب الداخلي عليه وأن يُصبح الوضع أكثر تأزمًا مما هو عليه داخل المجتمع الإسرائيلي.

محاولة الاستفراد بقطاع غزة

وتابعت إسرائيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى اعتبرت أن هذه المعركة هي "معركة وجودية"، جراء عقدة العقد الثامن المُسيطرة على الإسرائيليين، والتخوف من أن تكون هذه المعركة هى باكورة زوال إسرائيل، ومن ثم أراد نتنياهو وحكومته القضاء على المقاومة الفلسطينية ويتم بذلك "عدم فك الارتباط" مع قطاع غزة، من خلال إقامة منظومة سياسية وأمنية وإدارية جديدة في قطاع غزة بحيث لا تُشكل خطر على إسرائيل، ومن ثم اعتبر نتنياهو أن هذه المعركة ستُغير الشرق الأوسط وستُغير المعادلات في المنطقة، أي أنها ستكون معركة تأسيسية لمشروع شرق أوسط جديد يكون لإسرائيل فيها السيادة على المنطقة.

وقالت: ما تقوم به إسرائيل من أجل تحقيق تلك الأهداف الآن هو محاولة الاستفراد بقطاع غزة وفصل شمال القطاع عن جنوبه أي انتصار في الجنوب وردع في الشمال، لكن ما يُعرقل مُحاولاتها صمود وبسالة رجال المقاومة الفلسطينية وقدراتهم الدفاعية في صد محاولات الجيش الإسرائيلي للاجتياح البري بشكل أوسع، بالإضافة إلى عدد التوابيت من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي الذين لقوا حتفهم على يد رجال المقاومة الفلسطينية، والتي تتزايد أعدادهم يوم بعد يوم.