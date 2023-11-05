حقوقى: أمريكا تحاول تصوير إسرائيل على أنها ضحية

القانون الدولى، قال الدكتور صبرة القاسمى،الحقوقى ومدير الجبهة الوسطية لمواجهة العنف إن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى خاصة الأعزل من السلاح والمدنيين والأطفال ومحاولات التهجير القسرى هى جرائم حرب، كما أوضحت اتفاقية جنيف فى مادتها الرابعة، بأنه يحظر كل صور النقل والتهجير القسري فنصت على:- أن الحظر يشمل النقل القسري أو النفي سواء كان الضحية شخصا واحدا أو أكثر ولم يؤل نص المادة 49 اهتماما إلى وجهة التهجير، فالحظر منعقد سواء كان التهجير داخليا أو خارجيا، سواء كانت أراضي دولة محتلة أو غيرمحتلة.



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أمريكا تحاول تصوير إسرائيل على أنها ضحية

وأضاف فى تصريح لفيتو إن المادة 46 من اتفاقيتي لاهى الخاصتين باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية نصت على ما يلي:- " ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية ولا يجوز مصادرة الملكية الخاصة " وهو الأمر الذى تخالفة إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوربي بمحاولة تصوير إسرائيل على أنها ضحية للكراهية والإرهاب ومعادات السامية فى حين أنها تحاصر شعبا أعزل فى غزة وتحت غطاء البراءة الذائفة

الاتفاقيات الدولية تحظر التمييز بين البشر



وتابع إن كافة الاتفاقيات الدولية بجنيف ولاهى وكافة قواعد القانون الدولى نصت على خطورة ما يمثله التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني أو الديانة أو المعتقد من إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.



المطالبة بإبادة العرب طريق الصعود فى إسرائيل

وواصل حديثه قائلا إن الدعوة إلى إبادة العرب هى الطريق إلى المناصب العليا فى إسرائيل ومن يريد أن يتبوأ منصبا عليه إظهار ما يميزه عن الآخرين من كم الحقد والكراهية تجاه العرب، ولا يقاوم قانونيا أو اجتماعيا بل على العكس يتم الدفع به فى المناصب العليا، كما فى عام 2014 عندما كتبت " اليت شاكيد " مقالا مناهضا لكل جموع الفلسطينيين، ووجهت لهم أوصافا بالأعداء المقاتلين، وطالبت بقتل الأمهات الفلسطينيات لأنهن أنجبن ما أطلقت عليهم "الثعابين " الفلسطينيين فتم مكافأتها من قبل بنيامين نتنياهو بمنصب وزيرة العدل وايتمار بن غفير تلميذ مائير كاهان الذى دعا لإبادة العرب والذى مدح مستوطنا يهوديا لقتله فلسطيني قذفه بحجر ، وتمت تبرئته وكذلك الرجل الذى هتف بموت العرب وتمت تبرئته كان الداعم لهم والمؤيد لهم وتم تصعيده لمنصب وزير الأمن الداخلى فى إشارة إلى أن العداء للعرب وتشجيع العمل على إبادتهم هو المدخل للوصول للمناصب الكبري فى إسرائيل، والأكثر أنه أصبح من أهم الشخصيات السياسية الإسرائيلية.