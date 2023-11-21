الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

بعد غياب أكثر من 12 عاما،عودة أوبرا الأمبريزاريو على مسرح الجمهورية

خالد داغر، فيتو
خالد داغر، فيتو

استمرارا لخطة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة الى إعادة إنتاج نوادر الأعمال العالمية فى مختلف اشكال الفنون الجادة تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين بعد غياب استمر أكثر من 12 عاما الأوبرا الكوميدية القصيرة الامبريزاريو للموسيقار النمساوى العالمى موتسارت.

 عودة أوبرا الامبريزاريو بالجمهورية

 إلى جانب عدد من الأغانى التى تضمنتها اشهر اوبراته وذلك في حفلين يقاما بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن اخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 23، 24 نوفمبر علي مسرح الجمهورية.  

Advertisements

"الإمبريزاريو" تعني في اللغة الإنجليزية متعهد الحفلات أو وكيل الفنانين وانتهى موتسارت من كتابة موسيقاها عام 1768 وصاغها شعرًا جوتليب ستيفان الأصغر وعرضت لاول مرة في قصر شونبرون بفيينا 1787 وتدور أحداثها في فصل واحد حول المتاعب والمواقف الغريبة التي يواجهها وكيل الفنانين أثناء محاولته الجمع بين نجمتي غناء في عمل فني واحد ومحاولاته للسيطرة على غرورهما وإرضائهما معا.

يؤدى الأدوار الرئيسية داليا فاروق بالتبادل مع انجي محسن فى دور ساحر القلب مدام هارتميلت، فيرونيا فيليب بالتبادل مع اميرة رضا فى دور رنين الفضة، مينا رفائيل بالتبادل مع ابراهيم ناجي فى دور وكيل الفنانين، تامر توفيق بالتبادل مع اسامة جمال فى دور مستر بوف.

اما الفاصل الاول يضم مقتطفات من اغانى اشهر اوبرات موتسارت منها دون جيوفاني، هكذا يفعلن جميعا، الناي السحري، الاختطاف من السرايا  ، باستيان تحت باستيان وغيرها.

يذكر ان فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا خالد داغر فرقة اوبرا القاهرة

مواد متعلقة

نقاش فني مفتوح حول معرض "البدايات" التشكيلي بدار الأوبرا

حياة كريمة تحتفل بمتطوعي المبادرة بدار الأوبرا

الأكثر قراءة

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الجواكت فى هذا التوقيت

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

رئيس لافيينا يكشف كواليس استقالة أحمد عيد عبد الملك

جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالتوجه للجنوب فورًا

فيلم أولاد حريم كريم يحقق رقما ضعيفا في شباك التذاكر أمس

قتلوا البراءة في مهدها.. إحصائية صادمة عن أطفال غزة من بداية طوفان الأقصى (إنفوجراف)

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

مصطفى مدبولي: أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي

Advertisements

منوعات

المزيد

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

رعب في ألمانيا بسبب لعبة

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

6 رسائل لـ مصطفى مدبولي من مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤدى الحسد إلى الموت، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية