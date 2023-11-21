الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نقاش فني مفتوح حول معرض "البدايات" التشكيلي بدار الأوبرا

معرض البدايات، فيتو
معرض البدايات، فيتو

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش ندوة ونقاش مفتوح حول معرض "البدايات.. عودة لسنوات الإبداع الأولي" التشكيلي، فى تمام الخامسة مساءً يوم الخميس المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.. 

و تُقام مناقشة معرض البدايات التشكيلي بمشاركة كل من د. رضا عبد السلام ود. علي سعيد  مدير مراكز الفنون ولفيف من الفنانين والنُقاد، وذلك عقب أيام من تدشين المعرض والذي ضم  أعمالا فنية لــ 149 فنانًا من مختلف الأجيال من بينهم 29 فنانًا من رواد الحركة التشكيلية المصرية.

Advertisements

معرض البدايات التشكيلي 


واكد الدكتور وليد قانوش،"أن استهداء الفنان لبوصلة تجربته الإبداعية هي أهم مرحلة في مشواره الفني.. فمع إنطلاقه للإنتاج يكون الفنان مشتتا متأثرا بدراسته وأساتذته وما حصله من تجارب الرواد واختلاف المدارس حتى يجد ضالته وسط حالة من التجريب والبحث، يجد نفسه أو لنقول يجد شخصيته الفنية وهذا ليس بالأمر الهين فما أكثر من درس ومارس الفن ولم يجد طريقه.. إنها اللحظة التي تفصل بين تحقق فنان وبين تيهة آخر.


وأضاف “ قانوش”:" هنا يجب أن ننبه إلى عدم إعتماد كلمة " البدايات " هنا بأول خطوة حقيقية في مشوار الفنان، هذا ليس وصفًا بليغًا وعميقًا في الحالة الإبداعية لأنها قد تأتي بعد سنوات وربما في منتصف الطريق.. إنها حالة وجدانية صادقة لا يشعر بها إلا صاحب التجربة، حالة يقف عندها يشعر بهذا الكم المتدفق من عالم اللاشعور المختزن والمکتسب من تجارب سابقة لدى الفنان.. ومن إدراكنا جميعا كفنانين لمدى أهمية البدايات وهذه المحطة الفاصلة في مواصلة العمل الإبداعي جاءت فكرة بلورة تلك اللحظة وتسليط الضوء للفنانين الواعدين ومن هم في بداية مشوارهم إلى ضرورة بحث الفنان بكل جدية ووعي للحظة التي يقول حينها هذا أنا هذه تجربتي التي سأتمسك بها وأسعى لإثراءها وتطويرها حتى تعبر عني وعن تجربتي".

موسم المعارض بقصر الفنون


البدايات.. هو عرض من دورات متعددة، يبدأ به موسم المعارض بقصر الفنون، وهو تَجَمُّع فني يلقي الضوء على بدايات بعض الفنانين المصريين أصحاب التجارب المؤثرة من أجيال مختلفة، بدايةً من الروّاد وحتى جيل الألفيّة، وقد تم تأجيل عرض عدد كبير من بدايات الروّاد أمثال: محمود سعيد وناجي وسيف وأدهم وانلي ومختار وغيرهم عن عَمْد، لضمان دورات لاحقة لا تقل قوة عن الدورة الأولى، وكذلك بعض المعاصرين أصحاب التجارب الهامة.
الدورة الأولى من "البدايات" هي بمثابة دورة تجريبية، وهي في النهاية بدايات لفنانين رأوا هُم أنفسهم أن هذه هي بداياتهم الحقيقية، أو بداية تبلوُر شخصيتهم الفنية، أو بداية إحدى مراحل تجاربهم الإبداعية.
يستمر المعرض حتى 23 نوفمبر (المواعيد: يوميًا من الساعة 9 صباحًا: 2 ظهرًا ومن 5 مساءا: 9 مساءً) عدا يوم الجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأوبرا المصرية الدكتور وليد قانوش الفنون التشكيلية دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا قطاع الفنون التشكيلية وليد قانوش

مواد متعلقة

بمشاركة 149 فنانًا، افتتاح معرض "البدايات" التشكيلي بقصر الفنون

معرض استعادي لأعمال عبد المعبود "رائد التشكيليين" بجاليري ضي الزمالك

الأكثر قراءة

الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد

مهاجم محلي يدخل دائرة اهتمام الأهلى (فيديو)

كيف زلزلت ليلى مراد الكيان.. ولماذا طاردتها إسرائيل حتى بعد وفاتها ؟ (فيديوجراف)

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

انتفاضة إلكترونية بعد التنمر على نجوى إبراهيم: "إنتي أم المصريين التانية"

التحريات تكشف مفاجآت جديدة بشأن راقصة الساحل الشرير

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

الأهلى، كواليس اجتماع كولر مع إمام عاشور (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

دراسة جديدة تكشف: 94% من الشباب يشعرون بالأمان على الإنترنت

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

قتلى وجرحي في دهس سيارة حشد من أنصار رئيس ليبيريا المنتخب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية