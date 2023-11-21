مربعات من فن الواو محاضرة بمكتبة الطفل بثقافة الأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "توفيق الحكيم حضور متجدد" ألقاها د. النوبي عبد الراضي موضحا نشأة وحياة توفيق الحكي وأعماله، والرمزية والواقعية في أعمال توفيق الحكيم المسرحية.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية للشاعر جاد شامي "مربعات من فن الواو"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد عراقي بعنوان "قلب إستعمال"، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان" الفن الشعبي "نفذتها صفاء حسن.

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وأعد قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية ومعلومات عامة نفذتها فاطمة ماهر لرواد القصر، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية بإستخدام الصلصال نفذتها هند مصطفى بصحبة رواد القصر، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى أبو الفضل بصحبة رواد المكتبة، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "حلل شخصيتك بنفسك" تأليف د. إبراهيم الفقي سردتها وردة حسن.

كما نظم قصر ثقافة الطارف احتفالية بمناسبة "العيد القومي لمدينة الأقصر" وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "عيد الأقصر القومي وأهم المعالم السياحية " ألقاها محمد إبراهيم.

وأعدت ورشة فنية نفذها حسن رفاعي، وأمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "ترنمه _وانا طفل"، تلاها فقرة اكتشاف مواهب المتابعين للقصر، وورشة" أعادة تدوير مخلفات البيئة" نفذها حسن رفاعي، وذلك بحضور أطفال رواد القصر.

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات يوم ثقافي مفتوح لرواد القصر، متضمن ورش ابتكارات بالورق الملون، وألعاب ترفيهية وورشة رسم وتلوين واخيرا فقرة اكتشاف مواهب لرواد القصر نفذت الورش رحمة أحمد وهناء يونس وشيرين محمد وبسمة أبو السعود، وذلك بمشاركة طلاب مدرسة الندافين الابتدائية.

كما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "التحول الرقمي" أوضحت مني السيد مفهوم التحول الرقمي، وما أهداف التحول الرقمي والشمول المالي، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "أمراض الشتاء" أوضح سيد صدقي أنواع أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منه.

ووفقا لبرنامج الفعاليات قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "جوارح"،ونفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها ولاء جابر، وكذلك نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم منظر طبيعي" نفذها طه أبو الشيخ.

تأتى الفعاليات بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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