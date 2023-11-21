الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير: القانون الدولي يعاني من ازدواجية المعايير وجرائم الحرب تعتمد على التوثيق

الدكتور ايمن سلامة،فيتو
الدكتور ايمن سلامة،فيتو

القانون الدولى، قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى إن إسرائيل ومن ورائها من المساندين لها سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأوربية هم الذين يرسخون ويطبقون شريعة الغاب فى العالم فهم ليسوا أمم متحضرة  كما ورد فى نص المادة 38 ولا هم أمم ديمقراطية كما يزعمون، وبالتالى الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى وأطفاله هى جرائم حرب تحتاج إلى التوثيق.

 

توثيق جرائم الحرب 

 وأكد سلامة فى تصريح لفيتو، أن أول توثيق لجرائم الحرب التى يرتكبها الكيان الصهيونى هو الإداءات وعبارات التنديد وأرقام وبيانات القتلى والمصابين وتقدم للمدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية والمتوقع ألا يكمل مدته الثانية مثلما حدث مع  بطرس  غالى، وقالت له إسرائيل عليك بالاستقالة ولم تسانده أمريكا أو بريطانيا ولم يجددوا له لأنه فضح إسرائيل ودافع عن القانون الدولى.

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أدوات توثيق جرائم الحرب 

 وواصل سلامة حديثه قائلا، إن توثيق الجرائم الإسرائيلية يجب أن يتضمن البيانات وشهادات الصحة العالمية واليونسكو وأرقام اليونسيف عن الضحايا والمجازر  والأغذية والزراعة ومكتب الأمين العام للشئون الإنسانية هذة أهم أدلة تقوم فلسطين بجمعها، وهناك 6 دول هى بنجلاديش وبوليفيا وجنوب افريقيا وجزر القمر وجيبوتى الذين قدموا طلب إحالة للمحكمة الجنائية إلى جانب المنظمات الغير حكومية ويشترط أن يقوم برفع الدعوى دول طرف وعضو مثل فلسطين.

 

هناك ازدوجية فى المعايير من جانب المحكمة الدولية

 وتابع سلامة، لدينا حقيقة يجب الاعتراف بها وهى أن هناك ازدوجية فى المعايير من جانب المحكمة الدولية وخاصة كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لأنه فى أيام قليلة أصدر قرار اعتقال بحق بوتين وهى جريمة واحدة، فى حين أن فلسطين يرتكب ضدها جريمة حرب كل ساعة الأمر الذى يطرح سؤال هل أطفال غزة غير مشمولين بحماية المحكمة الجنائية الدولية.

 

70 %من الضحايا أطفال غزة 

وأضاف سلامة أن شهادة الصحة العالمية التى قالت لم نر فى تاريخ النزاعات المسلحة مثل هذا الكم من الضحايا الأطفال والذين وصلوا إلى 70%من عدد الضحايا فمنذ الولادة السفاح لإسرائيل لم تلتزم بالقرار 147لعام 1981 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة يتقسيم فلسطين إلى دولتين.

 

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القانون الدولي جرائم الحرب قطاع غزة الموقف الامريكي ازدوجية المعايير

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