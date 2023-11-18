السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

خبير قانوني: جرائم إسرائيل تقع تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

الهجوم البري على غزة، قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي: أن جرائم إسرائيل يمكن أن تقع تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف حلمي في تصريح خاص لـ "فيتو": لمن يخضع للمحكمة الجنائية الدولية هي الدول التي صدقت على الاتفاقية.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

Advertisements

خفض التوتر في الضفة الغربية

غزة، وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان: إن بلينكن شدد في مكالمة هاتفية مع زعيم المعارضة الإسرائيلية  بيني جانتس، عضو حكومة طوارئ الحرب، على "الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لخفض التوتر في الضفة الغربية، بما في ذلك بمواجهة تزايد عنف المستوطنين المتطرفين".

 

وتناول بلينكن الذي يحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ آبيك في سان فرانسيسكو، خلال مكالمته مع جانتس أيضًا الجهود الدبلوماسية المستمرة لتحرير الأسرى.

 

حصار مستشفيات الضفة الغربية

من ناحية أخرى، حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، مستشفى بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تستجوب عددا من المسعفين فيه، في إجراء مماثل لما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث يخوض حربا منذ 42 يومًا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن القوات الإسرائيلية حاصرت مستشفى ابن سينا في مدينة جنين من جميع الجهات.

ولم يصدر تعليق على الفور من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هذه الواقعة، واكتفت صحيفة "هآرتس" بنقل الخبر نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

كما فتشت القوات الإسرائيلية، وفقا لـ"وفا"، مركبات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلائه، كما أظهر شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل ونشرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأجبرت القوات عددًا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى، واستجوبت عددا منهم.

وأكد مدير عام وزارة الصحة في جنين الدكتور وسام صبيحات، "أن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى ابن سينا ومنعت مركبات الإسعاف، وحتى الحالات المرضية، من الوصول إليه".

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني "أن قوات الاحتلال احتجزت طواقمه أمام مستشفى ابن سينا".
وجاءت هذه العملية خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، حيث قتل 3 فلسطينيين وأصاب 9 آخرين، عبر قصف نفذ بواسطة طائرة مسيّرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحتلال الإسرائيلي الهجوم البري على غزة الدكتور نبيل حلمي الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى العدوان الاسرائيلي علي غزة العدوان الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة

الأكثر قراءة

بعد تدخل حازم إمام، مصدر باتحاد الكرة يكشف تطورات جديدة في أزمة ثلاثي المنتخب المستبعدين

أول صور من حفل زفاف نجل عمرو أديب

شاهد، لحظة بكاء أحمد حلمي بسبب أحداث غزة (فيديو)

قصف إسرائيلي على مقر حركة فتح بمخيم بلاطة ويوقع 7 ضحايا (فيديو)

مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين ومناهضة لأمريكا في العاصمة اليونانية أثينا (فيديو)

جمال العدل يكشف عن تفاصيل عمله الرمضاني القادم مع يحيى الفخراني

سبوبة اللايف، فنانون اتجهوا للتيك توك من أجل لقمة العيش..أبرزهم فادي خفاجة وأحدثهم مها أحمد (صور)

قوات القسام تحاصر جنودا إسرائيليين وتنجح في تصفيتهم (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

زخة شهب الأسديات تزين سماء الليلة وغدا

ميتا بتستثمر فلوسها في إبادة أهل غزة، ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام التعاملات اليوم

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

دعاء الصباح من القرآن الكريم وأدعية وآيات للوقاية من السحر والحسد والعين

المزيد
الجريدة الرسمية