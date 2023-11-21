الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

رئيس الحكومة: مصر ليس لها مصلحة من موقفها في دعم القضية الفلسطينية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان اليوم، فيتو

 أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الضغوط على مصر موجودة منذ فترة، لاسيما في ظل التداعيات العالمية، قائلا: “رؤية الدولة المصرية تنبهت للأمر منذ البداية في إقامة المشروعات القومية وكذلك تقوية وتسليح الجيش المصري”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

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وقال مدبولي: الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية بالكامل تعي لها القيادة السياسية، معلنا التضامن والدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني في محنته الحالية.

وأضاف: لن أبالغ لو قلت إن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم يكن لها مصلحة من موقفها في دعم القضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين، وهدفنا مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن إغلاق الأفق السياسية من الجانب الإسرائيلي في حق الفلسطينين، ستكون عواقبه وخيمة، قائلا: لا مجال إلا باتخاذ المسار السياسي في إنشاء دولة فلسطين.

وشدد على رفض التهجير القسري للفلسطينين، لافتا إلى تأكيدات الرئيس بأنه لا حل للقضية الفسطينية على حساب مصر.

 

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