تحرير 73 محضرا ومخالفة تموينية خلال حملات تفتيش مديرية تموين الأقصر

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملاتها للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.



جاء ذلك فى ظل توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

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وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 73 محضرا ومخالفة تموينية على النحو التالي، في مجال الأسواق، تم تحرير عدد 56 محضرا تموينيا، وأبرز المحاضر والإحراز والمضبوطات، 265 علبة سجائر ازيد من السعر وبدون فواتير

90 باكو معسل منتهي الصلاحية.

وأسفرت الحملة في مجال المخابز عن تحرير عدد 17 مخالفة تموينية، وتصرف المخابز في 12 شكارة دقيق بلدي مدعم، تجميع مخبز عدد 35 بطاقة تموينية.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.

