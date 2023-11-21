الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب بالقليوبية

محكمة جنايات بنها،
محكمة جنايات بنها، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها،  تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب في صباح يوم عيد الأضحى بقرية كفر الشهاوى خاطر بمركز كفر شكر، لجلسة اليوم الأول من دور ديسمبر المقبل للاستعداد والمرافعة. 

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صدر الحكم في الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعي ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش،

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8542 جنح مركز كفر شكر لسنة 2022، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2022 كلي شمال بنها، قام كل من: "أحمد ع.س" 35 سنة عامل، ومقيم بهتيم فى شبرا الخيمة، وآخر البقاشين مركز كفر شكر، "علي ص.ع" 22 سنة عامل غزل ونسيج، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ص.ع" 29 سنة عامل ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ع.س" 30 سنة سائق توك توك ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"صبري ع.م" 31 سنة سائق بشركة أوبر ومقيم عزبة مراد بشبرا الخيمة، لأنهم في يوم 9/7/2022 قتلوا المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر محل الاتهامات تالية الوصف مستخدمين السيارة محل الواقعة قيادة المتهم الخامس قاصدين محل وجود المجني عليه سالف الذكر وما أن وصلوا حتى ترجل الثاني منهم مخاطبًا المجني عليه فما كان من المتهم الأول إلا أن صوّب سلاحه الناري "بندقية خرطوش" قبل المجني عليه مطلقًا عيارًا ناريًا منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق (هاتف محمول، جهاز تسجيل كاميرات المراقبة) والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلًا حال حملهم لأسلحة نارية وتمكنوا من الاستيلاء على منقولاته آنفة لارتكابهم الواقعة، ولاذوا بالفرار بتلك المسروقات على النحو المبين.

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