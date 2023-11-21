الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 عمال ومزارع هاربين من 140 حكما قضائيا متنوعا

ضبط متهم،فيتو
ضبط متهم،فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه فى  41 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "19 سنة" وكفالات مالية.
 

كما ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "11 سنة" وكفالات مالية.
 

وضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه فى 29 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "41 سنة" وكفالات مالية.
 

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ومزارع مطلوب التنفيذ عليه فى  47 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "39 سنة" وكفالات مالية.
 

 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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قطاع الأمن العام مديرية أمن البحيرة قطاع الأمن

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