فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم ندوة للأطفال حول التنمية المستدامة (صور)

قدمت المواقع الثقافية في محافظة الإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة.. عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

محاضرة الطفل أساس التنمية المستدامة

نظم بيت ثقافة الشيخ زايد محاضرة بعنوان الأطفال أساس التنمية المستدامة في استراتيجية مصر ٢٠٣٠ القى المحاضرة الدكتورة عبير فاروق وتحدثت فيها عن مفهوم التنمية المستدامة.

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جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

وأوضحت أن التنمية المستدامة عبارة عن تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة وان التنمية المستدامة تعطى فرصة حاسمة لحقوق الطفل وذلك ضمن نشاط بيت ثقافة الشيخ زايد التربية والتعليم بمدرسة الجلاء الابتدائية اشراف سارة حسن مديرة الموقع.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

محاضرة أنا مستقبل وطن

ومن جهة أخرى شهد معهدالشهيد أبوبكر عادل الإبتدائي الأزهرى محاضرة بعنوان ( أنا مستقبل مصر) بمناسبة الإحتفال بأعياد الطفولة ضمن نشاط مكتبة السبع ابار الثقافية حاضرت فيها أسماء فتحى محمد معلم لغة عربيه وتناولت المحاضرة بعض النقاط أهمها الحديث عن عيد الطفولة العالمى بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للطفولة، اتفاقية حقوق الطفل من الأمم المتحدة لحماية حقوق الأطفال، جميع الأطفال يمتلكون الحقوق دون تمييز، تسجيل الطفل عن ولادته وأسمه وجنسيته، الحماية من الإختطاف، أحترام أراء الأطفال وحرية تبادل الأفكار، الإهتمام بالاطفال ذوى الإحتياجات الخاصه، حماية الأطفال الذين فقدوا أسرهم واللاجئون ، أهتمام الدولة بالأطفال فى مجال الصحة والتعليم والرياضة والثقافة وفى جميع المجالات لأن الأطفال هم مستقبل مصر.

جانب من الندوة، فيتو

ندوة بمدرسة الوحيدي بالتل الكبير

ونظم بيت ثقافة التل الكبير عرض الإنشاد الديني ومحاضر ه حاضرها الدكتور مصطفى سليمان بعنوان ابني طفلك جسديا وعقليا.

كما نظمت مكتبة السبع آبار ورشة فنية بعنوان ( ارسم ولون) يليها فقرة إكتشاف مواهب بمناسبة الإحتفال بأعياد الطفوله تضمنت الورشة تنفيذ الأطفال من رواد المكتبة سكتشات ولوحات فنون تشكيلية متميزة وتضمن النشاط أيضا إكتشاف مواهب من الأطفال موهبة فى إلقاء الشعر وهى الطفلة هاجر محمد عبدالحميد، موهبة فى تلاوة القرآن الكريم وهو الطفل موسى هيبه موسى، موهبة فى الفنون التشكيلية وهى الطفلة ساره صباح راشد وتم تنفيذ النشاط بمناسبة الإحتفال بأعياد الطفولة وقام بتنفيذ النشاط محمد عبدالعزيز.

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