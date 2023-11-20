كيف ينفذ الكيان الصهيوني مخططات تصفية القضية الفلسطينية؟

يتحرك الكيان الصهيوني بخطى متسارعة لتنفيذ مخططاته التاريخية للتخلص من قطاع غزة من خلال الضم والتوسع في إقامة مناطق عازلة قد تمتد إلى كل شمال غزة وتكديس كل الفلسطينيين في الجنوب بما يدفعهم للخروج إلى الهجرة ولن يقدر على ذلك إلا الأثرياء والمؤهلين فقط، بينما سيبقى الفقراء والضعفاء بما ينهي عمليا القضية الفلسطينية.

مخطط تصفية القضية الفلسطينية

يقول الدكتور مناويل حساسيان، الدبلوماسي والسفير السابق لدولة فلسطين لدى بريطانيا، إن الحرب على غزة محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية برمتها وليس القضاء على حماس وحدها.

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وأكد أن الهدف من التواسع في استهداف المدنيين وعدم مراعاة أي أخلاق أو قانون دولي ضم الضفة الغربية واقتطاع شمال غزة كحدود عازلة للأمن الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحكومة اليمينية بقيادة نتنياهو لا تعترف بحل الدولتين ولا تعترف باتفاقيات بأوسلو وهدفها أصبح جليًا الضم وتصفية القضية الفلسطينية.

واستكمل: التظاهرات في عواصم أوروبا هي الضاغطة على حكوماتها من أن تغير مواقفها وأن تتحمل المسؤولية لهذه الجرائم لإسرائيل من أي وقت مضى، وأصبحت نتيجة أي انتخابات مرهونة في قضية الدعم للشعب الفلسطيني لا محالة.

حل الدولتين الأمل الأخير

واحتم: لا يوجد حل الدولتين بوجود الثلاثي نتنياهو،سبوترش، وبن غفير وهذه الحكومة المتطرفة، لافتا إلى أهمية التوافق العالمي والشعبي في فلسطين على القبول بحل الدولتين.

وفي الختام نستطيع أن نخلص بأن المشهد الحضاري الغربي في ظل انهيار منظومته وفكره وعاصمتها القدس الشريف أصبحت عملية وأكثر قبولًا من المجتمع الدولي للتحقيق وخصوصًا بعد دمار وتشريد وقتل الفلسطينيين العزل بغزة للأسف الشديد.

كانت علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أكدت إنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الجرائم في قطاع غزة، موضحة أن القصف المستمر على غزة أدى إلى نزوح نحو ثلث سكان شمال غزة إلى مناطق متفرقة بالقطاع.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ان حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي أسفر عن استشهاد 12415 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 اكتوبر.