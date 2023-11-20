هل ينهي حل الدولتين أزمة القضية الفلسطينية؟

لا يزال حل الدولتين يحظى بدعم المجتمع الدولي رغم الانتهاكات الصهيونية المتكررة والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية انطلاقا من تقسيم غزة إلى شمال وجنوب وفرض منطقة عازلة ما ينعكس على حالة من عدم الاستقرار لجميع بلدان المنطقة.

حدود الدولة الفلسطينية المستقلة

يقول تحسين يقين الكاتب والباحث الفلسطيني، إن المنطقة كلها لن تشهد أي استقرار قبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت تحسين إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية فقط، هو من سينهي فقط هذا الصراع، لافتا إلى ضرورة وقف الحرب أولا، ثم ترك الفلسطينيين يختارون المناسب في قضية الحكم والإدارة.

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وأكد الباحث الفلسطيني، أن أي محاولة لاحتلال قطاع غزة أو تسليمه لأي جهة خارجية، لن يكون ذلك إلا عملية سطو على إرادة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن يمكن المقدرة على حكم نفسه، وإدارة بلده عبر الانتخابات كوسيلة شرعية متفق عليها.

واختتم: إدارة غزة وحكمها شأن فلسطيني داخلي، وأمر مرتبط بمصير الضفة الغربية، فلا دولة في غزة ولا دولة دون غزة، وليس هناك من سيقبل ذلك.

تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة للاحتلال

كان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا وإيصال المساعدات، وقال جوتيريش: "يجب البحث في حل الدولتين فور انتهاء الحرب".

ووجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تحذيرا شديد اللهجة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن مباني الأمم المتحدة في قطاع غزة يجب ألا تنتهك مؤكدا أن عدد القتلى في قطاع غزة صادم وغير مقبول ويجب وقف إطلاق النار".

كما أعرب أمين عام الأمم المتحدة، عن شعوره بصدمة شديدة من استهداف مدرستين لـ الأونروا في أقل من 24 ساعة في قطاع غزة مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المدنيين.

أزمة إسرائيل وأنطونيو جوتيريش

وبعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لهجوم حاد من إسرائيل وعدد من الدول الغربية، وصل للمطالبة بالاستقالة من منصبه، على خلفية كلامه المؤيد لحقوق فلسطين وشعبها، بعدما أسقط ورقة التوت عن إسرائيل والغرب أمام شعوب العالم.