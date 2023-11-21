الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

قناوي: التكامل التجاري والصناعي المصري السعودي ضرورة لمواجهة التحديات العالمية

عماد قناوي عضو مجلس
عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر حريصة علي تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع أشقائها العرب لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي الشامل في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.

مصر حريصة على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الأشقاء العرب

أكد قناوي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، حرص مصر توطيد العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية، وترجمة اللقاءات والاجتماعات التي تتم بين البلدين في صورة مشروعات علي أرض الواقع مما يعود بالنفع على الشعبين علي حد سواء.

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 التكامل التجاري والصناعي المصري السعودي ضرورة لا غني لمواجهة التحديات العالمية

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي شهدها العالم علي مدار السنوات الماضية، بداية بأزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، دفعت حكومتي البلدين إلى حتمية وضرورة التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية ذات الأولوية وعلي رأسها الأمن الغذائي والدوائي.

 

حرص مصر على تحقيق خطط التكامل الصناعي بين البلدين للوفاء باحتياجات السوق

وأشار قناوي، إلى حرص مصر على تحقيق خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية،

 5.665 مليار دولار حجم التبادل التجاري المصري السعودي العام الماضي

وشدد عماد قناوي، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين البلدين بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية، والذي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل تقارب الرؤى بين الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين، والذي سجل معدلات كبيرة، موضحا أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5.665 مليار دولار مقارنة بنحو 4.572 مليار دولار عام 2021 محققا نسبة زيادة بلغت 23.9 %.

وقال قناوي، أن تغير الخريطة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من ظهور أسواق جديدة، فتحت الآفاق أمام المزيد من الفرص التجارية والصناعية جعلت من التكامل التجاري والصناعي المصري السعودي ضرورة لا غنى عنها مواجهة أي تحديات إقليمية وعالمية.

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نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية: نستهدف تكاملا صناعيا مع مصر للوصول للأسواق الإفريقية

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انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي في القاهرة (صور)

تنظيم فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي في القاهرة

يشار إلى أنه عقدت فعاليات  ملتقى الأعمال المصري السعودي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، أمس الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، بحضور وزيري التجارة والصناعة في مصر والسعودية، وبحضور عدد من المستثمرين السعوديين والمصريين.

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