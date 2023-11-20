الإثنين 20 نوفمبر 2023
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اقتصاد

انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي في القاهرة (صور)

فعاليات ملتقى الأعمال
فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي،فيتو

انطلقت فعاليات  ملتقى الأعمال المصري السعودي، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، بحضور وزيري التجارة والصناعة في مصر والسعودية.

 فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي، فيتو

نص كلمة أحمد الوكيل خلال فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي

 ورحب أحمد الوكيل في مستهل كلمته بالحضور، قائلًا: « يشرفنى أن أرحب بهذا الجمع المتميز من الحكومة وقيادات المال والأعمال من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومصر، فى وطنهم الثاني، حللتم أهلا، ونزلتم سهلا فى أرض الكنانة».

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التكامل العربى رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية

 وأضاف «الوكيل»: باسم 5 ملايين من منتسبينا، أبناء مصر الأوفياء، اسمحوا لى أن اتحدث من القلب، لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي، بحسبنها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الإقليمى.

 فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي، فيتو

جهود الحكومات المتعاقبة من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية

وتابع: انطلاقًا من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، وبالرغم من المليارات من الاستثمارات من الجانبين، فإن ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا.

 

المطالبة بالسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر

 وأشار إلى أنه بما أن الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية فى توجهاتها، إدراكًا واعيًا منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، لإزالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدينا لتلك الغايات، ومنها  السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.

 فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي، فيتو

 ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء فورًا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية

 وشدد «الوكيل» على ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورًا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الإفريقية بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3 مليارات مستهلك.

 

مصر تطرح لكم اليوم فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى

 وتابع: يجب علينا أن نستغل سويا ما تطرحه دولتينا، فمصر تطرح لكم اليوم فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.

 فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي، فيتو

مناقشة الفرص المتاحة والمعوقات بشفافية مع الوزراء لسرعة حلها

 وقال: اليوم فى مجلس الأعمال، تحاورنا مع الوزراء، بشفافية، ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الأهم فى المعوقات القليلة الباقية، بعد حل العديد منها بثورة تشريعية وإجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والإنتاج ونشر النماء والتنمية، والآن، فالدور علينا، القطاع الخاص من الجانبين، أن نسعى سويا لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من أجل مستقبل أفضل لدولتينا.

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اتحاد الغرف التجارية ينظم ملتقى الأعمال المصري السعودي

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تفاصيل تنظيم منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول بمشاركة 300 رجل أعمال خليجي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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