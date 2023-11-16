الخميس 16 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سيارات سانج يونج توريس تطرح فى مصر يوم الاثنين القادم (تفاصيل)

سيارات سانج يونج،
سيارات سانج يونج، فيتو

سيارات سانج يونج، يستعد السوق المصرى لاستقبال سيارات  سانج يونج يوم الاثنين القادم، بتصميم رياضى، وحصلت السيارات على لمسات كرومية مميزة في الأمام مع لمسات تصميم قريبة من سيارات جيب في واجهة السيارة.

 

وتتصل الشبكة بالمصابيح الأمامية ومصابيح ليد النهارية الرفيعة مع توفر كشافات شبورة دائرية في الاكصدام بلمسات كروم أسود كما تتوفر حساسات ركن أمامية وكاميرا أمامية.

 

مواصفات محرك سيارات سانج يونج توريس


وزودت السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بشاحن توربيني بقوة قصوى تبلغ 163 حصانًا، وأقصى عزم يبلغ 280 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ودفع كلي اختياري واستهلاك وقود 13.7 كم لكل لتر، وقد تم استخدام مجموعة المحركات بالفعل في الكروس أوفر سانج يونج كوراندو.

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مواصفات أمان سيارات سانج يونج توريس

 

- مساعد النقطة العمياء 

- مساعد الحفاظ على المسار

- وتنبيه مغادرة السيارة 

- وفرامل الطوارئ المستقلة 

- والكثير من الوسائد الهوائية

- وتشمل الميزات القياسية رصد الضغط في الإطارات والإضاءة العالية القابلة للتحكم 

- نظام ستارت ستوب

- عجلات 20 بوصة بلمسات كرومية

- ومقابض أبواب بلون السيارة ودخول ذكي

 

التصميم الداخلى لسيارات سانج يونج توريس

 

وفي الداخل توجد مقاعد بينها لمسات كرومية  كما يوجد فرش جلدي في السيارة وشاشة 9 بوصة وشاشة بالكونسول الوسطي للتكييف ووضعيات القيادة وتأتي بعجلة قيادة بتصميم مربع بغطاء جلدي وأزرار لوظائف مختلفة،  وتتوفر شاشة 12.3 بوصة وفتحات تكييف للصف الثاني وشحن لاسلكي للهاتف، كما أن مساحة الأمتعة الخلفية مقسمة إلى مستوى 703 لتر، قابلة للتمديد إلى 839 لتر مع إزالة لوحة الأمتعة. ويمكن زيادة مساحة الأمتعة إلى 1662 لترًا عن طريق طي الصف الثاني.

 

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