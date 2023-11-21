الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الري يستعرض الخطة البحثية والرؤية المستقبلية للمركز القومى لبحوث المياه

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،فيتو

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة المجهودات الحالية والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل البحثى بالمركز القومى لبحوث المياه والتى عرضتها الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز، بالاضافة لمتابعة معايير تقييم الأداء، والخطة البحثية للمركز، وإجراءات تدريب وبناء قدارت العاملين بالمركز.

خطة المركزي القومي لبحوث المياه

وتم خلال الإجتماع إستعراض آلية تنفيذ الخطة البحثية للمركز، والتنسيق بين المعاهد البحثية  وهيئات ومصالح وقطاعات الوزارة المختلفة للتعرف على الإحتياجات البحثية لجهات الوزارة لمجابهة التحديات المائية، وآليات متابعة تنفيذ الدراسات البحثية التي تخدم إحتياجات الوزارة في مجالات (تنمية الموارد المائية - ترشيد الإستخدامات المائية وتعظيم العائد من وحده المياه - تحسين نوعية المياه ومواجهه التلوث - تطوير منظومة الادارة المتكاملة للموارد المائية) والتى عرضتها رئيسة المركز.

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كما تم إستعراض مجهودات التعاون بين المركز والعديد من المراكز والجهات البحثية الدولية، وإستعراض دور "مكتب دعم تمويل الابحاث والمشروعات" بالمركز في تطوير المقترحات البحثية والتقدم بها دوليًا ومحليًا والعمل على جمع التمويلات اللازمة للأنشطه البحثية.

ابتكار حلول لمواجهة تحديات المياه

وأشار الدكتور سويلم لدور المركز القومى لبحوث المياه بإعتباره الذراع البحثى للوزارة فى وضع حلول معتمدة على البحث العلمى والإبتكار وإعداد دراسات بحثية وافية لمواجهة تحديات المياه في مصر، مشيرا لحرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز بهدف رفع تصنيف المركز بين كافة المراكز المناظرة على المستوى العالمى وزيادة عدد الأوراق والبحوث المنشورة عالميًا والصادرة عن الباحثين بالمركز.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة والمعاهد البحثية المناظرة لها في تحديد الإحتياجات البحثية لجهات الوزارة والتنسيق المشترك في تطبيق الخطة البحثية للمركز.

رؤية المركز القومي لبحوث المياه

وأكد الوزير على ضرورة وضع رؤية بعيدة المدى مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بالشكل الذى يُسهم فى تمكين متخذى القرار من إتخاذ القرارات الصحيحة بناءًا على أسس علمية دقيقة، مع التأكيد على أن تكون البحوث العلمية الصادرة عن المركز عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات.

كما وجه بالعمل على تعزيز التعاون بين المركز القومى لبحوث المياه ومختلف المراكز والجهات البحثية المتخصصة على المستوى العالمى لزيادة التبادل العلمى فيما يخص بحوث المياه.

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الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المركز القومي لبحوث المياة الدكتورة رشا الخولى تنمية الموارد المائية تحديات المياه الادارة المتكاملة للموارد المائية

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