وزير الشباب يلتقي مجموعة من المستثمرين في قطاع الطب الرياضي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا، مع مجموعة من المستثمرين في مجال الاستثمار للقطاع الرياضي.



تطرق الاجتماع إلي مناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات المتعلقة بالاستثمار في مجال الطب الرياضي، استعراض أهمية التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والكيانات الاقتصادية في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة من جانب، والاستثمار بالمنشآت على صعيد آخر.

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أكد الدكتور أشرف صبحى توجه الدولة المصرية خلال الآونة الراهنة تجاه التوسع في الاستثمار في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق خطتها ورؤيتها نحو تفعيل الاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات.

الطب الرياضي



وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أن ملف الطب الرياضي ذا أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليها، والعمل علي تحويل وحدات الطب الرياضى إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية. وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.



وقال صبحي: " تعمل الدولة المصرية علي أكمل وجه لخدمة للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية، بما يتماشي مع توجهات الدولة نحو استضافة كبري البطولات، واستهداف تنظيم الاوليمبياد وكأس العالم، وتكون هناك خدمات طبية للرياضيين بشكل جيد جدًا".



ومن جانبهم، عبر المستثمرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود وزارة الشباب والرياضة الدكتور برئاسة الدكتور أشرف صبحي، في النهوض بقطاع الطب الرياضي وإدخاله المجال الإستثماري، بما يُخدم جميع الرياضيين والمنتخبات والاتحادات الرياضية.

