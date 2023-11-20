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رياضة

وزير الرياضة يُشيد بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم لرفع الأثقال بالمكسيك

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،فيتو

رفع الأثقال، أثنى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على أداء لاعبي شباب منتخب مصر لرفع الأثقال في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب بالمكسيك تحت 20 عامًا.


وحقق اللاعب السيد علي ثلاثة ميداليات متنوعة، برونزية الخطف لوزن -61 كجم، فضية الكلين لوزن -61 كجم، وفضية المجموع لوزن -61 كجم، وأحرزت حبيبة سعد، برونزية الخطف لوزن -45 كجم، فيما خطف اللاعب محمد عبدالمنعم ذهبية الخطف لوزن -81 كجم.


وتقدم الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير لبعثة المنتخب المصري للشباب في رفع الأثقال والإتحاد المصري لرفع الأثقال، علي المجهود الرائع والمبذول خلال الفترة الماضية في إعداد أجيال مختلفة للعبة بالتعاون مع الوزارة واللجنة العليا العلمية.

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وأشار الوزير إلي مشاركة لاعبين من المشاريع القومية ومنها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في مختلف الألعاب والبطولات العالمية والقارية ومنها رفع الأثقال، حيث يُشارك المنتخب ب(11) لاعب ولاعبة في البطولة، منهم (6) لاعبين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

 

قائمة منتخب رفع الأثقال


وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من:

الناشئين: علي عطية وزن 61 كجم - مازن شريف وزن 81 كجم - سعيد هلال وزن 96 كجم - محمود حسني وزن 96 كجم - حلمي عبد الباري وزن 55 كجم - محمد عبد المنعم وزن 81 كجم.

الناشئات: فاطمة صادق وزن 81 كجم - شيماء خالد وزن +87 كجم - حنين أحمد وزن 64 كجم - رحمة أحمد وزن 76 كجم - حبيبة سعد وزن 45 كجم.

ويقود المنتخب المصري فنيًا في منافسات البطولة الثنائي إسماعيل سنوسي، ويسري شلالي، تحت اشراف  علاء الدين حسن كامل المدير الفني للمنتخبات الوطنية لرفع الأثقال.

وفيما يلي نستعرض لحضراتكم موعد منافسات اللاعبين المصريين في البطولة:

الناشئين:

السيد علي وزن 61 كجم - 16 نوفمبر

مازن شريف وزن 81 كجم - 19 نوفمبر

محمد عبد المنعم وزن 81 كجم - 19 نوفمبر

سعيد هلال وزن 96 كجم - 21 نوفمبر

محمود حسني وزن 96 كجم - 21 نوفمبر

حلمي عبد الباري وزن 55 كجم - 15 نوفمبر

الناشئات:

حبيبة سعد ٤٥ كجم - 15 نوفمبر

حنين أحمد ٦٤ كجم - 18 نوفمبر

رحمة أحمد ٨١ كجم - 21 نوفمبر

فاطمة صادق ٨٧ كجم - 22 نوفمبر

شيماء خالد +٨٧ كجم - 23 نوفمبر

رفع الأثقال مستمر في الأولمبياد


وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية بشكل رسمي على استمرار رياضة رفع الأثقال ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ووافقت الجمعية العمومية أيضا خلال اجتماعها الأخير على انضمام رياضة الإسكواش للبرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية موافقتها بشكل رسمي على إدراج رياضة الإسكواش ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 لأول مرة في التاريخ.

حالة منشطات جديدة في منتخب رفع الأثقال


ويترقب مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، صدور قرار من الاتحاد الدولي للعبة بتخفيض الكوتة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 لتصبح لاعبين ولاعبتين بدلا من 3 لاعبين و3 لاعبات.

وعلمت "فيتو"، أن الاتحاد الدولي يستعد حاليا لإصدار القرار، بسبب اكتشاف عينة منشطات إيجابية في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة العام الماضي.

وجاءت عينة المنشطات الخاصة باللاعب أحمد عماد جودة إيجابية، وضمن فترة التأهيل لأولمبياد باريس، لتقلص الكوتة المخصصة لمصر في الأولمبياد، وهو ما يضر بصالح اللعبة واللاعبين.

وشارك أحمد عماد جودة في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة، وحصل على كأس أحسن لاعب، قبل أن تأتي عينة التحليل الخاصة به إيجابية.

وقرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشكل مؤقت إيقاف اللاعب وأنه سيصدر خلال أيام قرار العقوبة بشكل نهائي.

رفع الأثقال، منتخب مصر يحصد 5 ميداليات في بطولة العالم للشباب

رفع الأثقال، مواعيد منافسات اللاعبين المصريين في بطولة العالم للناشئين

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وزير الشباب والرياضة المكسيك رفع الأثقال بطولة العالم لرفع الأثقال السيد علي

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