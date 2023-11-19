وزير التعليم: الرياضة المدرسية تلعب دورا بارزًا في بناء شخصية الطالب (فيديو وصور)

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نلتقي اليوم في افتتاح البطولة العربية المدرسية، لأهمية ممارسة الرياضة خاصة الرياضة المدرسية والتي تلعب دورا بارزًا وفعالا في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع.

افتتاح البطولة العربية المدرسية 2023

وأضاف وزير التعليم، في كلمته منذ قليل خلال افتتاح البطولة العربية المدرسية 2023: إنني كمسؤول للتربية والتعليم في مصر نحن الآن غيرنا الخريطة المدرسية وأصبح هناك يوم أسبوعي وهو يوم رياضي وثقافي لكل الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

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وتابع: يتضمن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا)، بالإضافة إلى عرض رياضى.

كما توجه وزير التعليم بالشكر والتقدير بكافة العاملين بوزارة الشباب والرياضة وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل تنظيم هذه البطولة لكي تظهر بالشكل المشرف، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وكانت المدارس، قد أعلنت عن بدء مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسي 2023/2024، للصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى العام، موضحة أنه سيتم مشاركة عدد من طلاب كل فصل دراسي حسب عدد فصول المرحلة الثانوية بكل مدرسة، ويتم تنفيذها في طابور الصباح بواقع سؤال واحد في كل مادة دراسية والأسئلة تحريرية في كل المواد على أن يتم إعلان نتائج المسابقة يوميًا بشكل إلكترونى فى الفصول وداخل المدارس ويتم التحكيم من خلال معلمي المواد الدراسية.

التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

وتعقد مسابقات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية، ويشرف عليها اتحاد طلاب المدارس ضمن خطته السنوية لتنفيذ الأنشطة والبرامج والمشروعات على مستوى الجمهورية من خلال موضوعاتها المختلفة، حيث تتضمن الخطة إجراء التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (الصف الثالث)، على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق الأهداف من المسابقة، ومنها: تشجيع الطلاب علي التفوق العلمي كبداية للتفوق في مجالات الحياة المختلفة، وتنمية روح الولاء والانتماء والعمل الفريقي لدي الطلاب، وكذلك المساهمة في نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم التربوي بالمرحلة الثانوية، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على نظام امتحانات الثانوية العامة.