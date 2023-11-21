الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس هيئة قصور الثقافة ويشيد بمشروع ابدأ حلمك

اجتماع رئيس قصور
اجتماع رئيس قصور الثقافة مع محافظ الوادي الجديد، فيتو

التقى اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن فعاليات الاحتفاء بتخرج دفعة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل المسرحي الشامل بالوادي الجديد، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع.

محافظ الوادي الجديد 

وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يستهدف اكتشاف الموهوبين فنيا، مقدما شكره للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ومثمنا جهود الوزارة لإثراء الحركة الثقافية في ضوء اختيار المحافظة عاصمة للثقافة المصرية 2023، والتي تستعد بعد حفل ابدأ حلمك لاستضافة فعاليات الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية أهل مصر في الفترة من 22 وحتى 30 نوفمبر الحالي.

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رئيس قصور الثقافة 

من جانبه أكد رئيس هيئة قصور الثقافة، أن مشروع ابدأ حلمك للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل قدمته هيئة قصور الثقافة، ضمن برنامج عمل قدم برعاية وتوجيهات وزير الثقافة، احتفاء بعاصمة الثقافة المصرية، ويهدف لاكتشاف ورعاية موهوبي الوادي الجديد.

 

مشروع ابدأ حلمك 

وأضاف أنه تم تقديم عدد كبير من الفعاليات بالمحافظة على مدار العام منها احتفالات رمضان المركزية، وبعثة الجمع الميداني لأطلس المأثورات الشعبية، وأنشطة المسرح وغيرها، معربا عن سعادته بالتعاون بين مؤسسات الدولة لدعم بناء الإنسان وفقا لبرامج العدالة الثقافية.

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تفاصيل اجتماع رئيس قصور الثقافة مع قيادات الهيئة، وصيانة المواقع الثقافية على رأس الأولويات

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