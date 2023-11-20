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ثقافة وفنون

تفاصيل اجتماع رئيس قصور الثقافة مع قيادات الهيئة، وصيانة المواقع الثقافية على رأس الأولويات

اجتماع رئيس قصور
اجتماع رئيس قصور الثقافة، فيتو

عقد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الأحد، اجتماعًا مع قيادات الهيئة، ورؤساء الإدارات المركزية والأقاليم الثقافية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وخطة عمل المرحلة المقبلة على الصعيدين الفني والإداري.

رئيس قصور الثقافة 

واستهل "البسيوني" الاجتماع بتوجيه الشكر لقيادات الهيئة على الجهود المبذولة بمواقع الهيئة خلال الفترة الماضية وما شهدته من فعاليات وأنشطة للجمهور المصري، بمختلف فئاته، في سياق برنامج عمل وزارة الثقافة، ومنها احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وما تم تقديمه بالمشروعات الكبرى للهيئة مثل "ابدأ حلمك" سينما ومسرح، والمهرجان الختامي لنوادي المسرح، ومهرجان مسرح الهواة.

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بالإضافة إلى مشروع "أهل مصر" للأطفال والشباب والمرأة، ضمن أنشطة وبرامج الهيئة لأبناء المحافظات الحدودية، والفعاليات المقدمة ضمن مبادرة "حياة كريمة" و"أنت الحياة"، والمشروع الثقافي بالإسكان البديل، وبرنامج تعزيز قيم المواطنة، والقوافل الثقافية وعروض المسرح المتنقل بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية وغيرها من فعاليات الهيئة. 

خطة الأنشطة المقبلة

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة تنفيذ ما تم من توجيهات في ضوء اجتماع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مع قيادات الهيئة خلال الأيام الماضية، كما ناقش مع القيادات خطة الأنشطة المقبلة بمواقع الهيئة في سياق الدور التوعوي للهيئة حول قضايا المجتمع، وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات المقبلة للدولة المصرية وإلقاء الضوء على ما حققته من إنجازات كبرى. 

بالإضافة إلى مناقشة ملف صيانة المواقع الثقافية، مع التأكيد على المتابعة الميدانية الدورية من السادة رؤساء الأقاليم للمواقع الثقافية، وإعداد تقارير بتلك الزيارات، بخلاف عدد من الملفات الإدارية الأخرى بالهيئة.

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