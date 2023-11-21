الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تاريخ النهب الاستعماري لمصر، أحدث إصدارات قصور الثقافة

كتاب تاريخ النهب
كتاب تاريخ النهب الاستعماري لمصر، فيتو

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "تاريخ النهب الاستعماري لمصر" للكاتب الإنجليزي جون مارلو، ترجمة الدكتور عبد العظيم رمضان.

 

كتاب تاريخ النهب الاستعماري لمصر 

و يتضمن الكتاب 12 فصلا يتناول خلالهم المؤلف بالبحث والدراسة فترة مهمة من تاريخ مصر، وهي التي تقع بين احتلالين الفرنسي 1798- والإنجليزي 1882، حيث تعرضت البلاد لأخطر عملية نهب استعماري منظم عبر تغلغل استعماري مالي واقتصادي، ترتب عليه فيما بعد الاحتلال العسكري.

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ويصف خلاله كيف أصبحت مصر في ذلك الحين مستعمرة لأوروبا الغربية، واقعة تحت سيطرة الأوروبيين والأجانب الذين كانوا يتمتعون بإعفاءات وامتيازات غير عادية فوق أرضها، وكيف تسربت حضارة أوروبا الغربية إلى ثقافة مصر وفنونها.

 

مراحل استعمار مصر 

ويسلّط الكتاب الضوء على مراحل استعمار مصر وسقوطها في براثن الاستعمار الأوروبي المالي والاقتصادي، نتيجة نفوذ المستعمر والضغط الدبلوماسي للحصول على امتيازات وعقود ظالمة، مثل عقد امتياز شركة قناة السويس وغيرها.

 

وتكمن أهمية هذا الكتاب أيضا في المادة العلمية التي اعتمد عليها الكاتب، والتي تتمثل بصفة أساسية في الأرشيف البريطاني العام، ومضابط البرلمان والأوراق الخاصة، والكثير من الدراسات العلمية التاريخية والاقتصادية.

"الأحمر والأسود" لستندال، أحدث إصدارات قصور الثقافة ضمن سلسلة آفاق عالمية

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