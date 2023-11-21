الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

أوقاف الأقصر تنهي استعداداتها لفرش 6 مساجد وافتتاح آخر بإسنا

مديرية أوقاف الأقصر،
مديرية أوقاف الأقصر، فيتو

أنهت مديرية أوقاف الأقصر استعداداتها لفرش عدد 6 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، وهذه المساجد هى؛ مسجد على بن أبى طالب بالغواربة، ومسجد احمد مصطفى بالمحاميد قبلى، ومسجد العبابده بالعديسات قبلى، ومسجد العنانيه بالنمسا، ومسجد ابوجوهر بالطود، ومسجد العتيق بالشغب.

يأتي ذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية  الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى  للشؤون الإسلامية.

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كما يفتتح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية يوم الجمعة   الموافق  24/11/2023  مسجد جديد من المساجد التى تم  الانتهاء من   تشييدها وعمارتها وهو مسجد فاطمة الزهراء بالشغب باسنا   وذلك بحضور قيادات الدعوة  بالمديرية وإدارة إسنا.

 

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