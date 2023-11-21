أوقاف الأقصر تنهي استعداداتها لفرش 6 مساجد وافتتاح آخر بإسنا

أنهت مديرية أوقاف الأقصر استعداداتها لفرش عدد 6 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، وهذه المساجد هى؛ مسجد على بن أبى طالب بالغواربة، ومسجد احمد مصطفى بالمحاميد قبلى، ومسجد العبابده بالعديسات قبلى، ومسجد العنانيه بالنمسا، ومسجد ابوجوهر بالطود، ومسجد العتيق بالشغب.

يأتي ذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

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كما يفتتح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية يوم الجمعة الموافق 24/11/2023 مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من تشييدها وعمارتها وهو مسجد فاطمة الزهراء بالشغب باسنا وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة إسنا.

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