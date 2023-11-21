انتفاضة إلكترونية بعد التنمر على نجوى إبراهيم: "إنتي أم المصريين التانية"

نجوى إبراهيم، لا يزال اسم الإعلامية نجوي إبراهيم يتصدر تريند مصر بمواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بسبب مقطع الفيديو الذي بثته، وانتشر انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تشكو فيه من التنمر عليها من قبل البعض.

أحزان نجوى إبراهيم تثير غضب النشطاء



شجون نجوى إبراهيم أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قرروا تدشين هاشتاج باسم "نجوى إبراهيم"، ليقتصوا للإعلامية والممثلة نجوى إبراهيم من المتنمرين عليها، والتي دفعتها لأن تقول: "لو عايزيني أعتزل قولولي..."، وأكدت أنها تبلغ من العمر 80 عامًا، وأنها تعاني من مرض السرطان، وعبرت عن ألمها قائلة "وهموت قريب"

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الإعلامية نجوى إبراهيم، فيتو



حالة التنمر التي تواجهها الإعلامية نجوى إبراهيم دفعت بعض المشاهير للتعاطف، وإبراز قيمتها الإعلامية، كما قرر المصريون، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، القصاص من المتنمرين، بتدشين الهاشتاج الذي يحمل اسمها، ويضم آلاف التغريدات الداعمة لها.

رسائل الحلفاوي وصلاح عبد الله لـ نجوى إبراهيم



علق الفنان نبيل الحلفاوي برساله وجهها للإعلامية نجوى إبراهيم فقال: "إلى الإعلامية المتألقة دوما السيدة نجوى إبراهيم (ماينفعش أنا اقول #ماما_نجوى) لمن يا سيدتي تتوجهين بخطابك وبكل هذه المرارة؟ هذه فئة لاتستحق منك أدنى اهتمام ولو بحرف واحد. هي فئة إختارت أن تمثل في مجتمعنا جانب القبح والظلام والحقد الأسود ووجدت في السوشيال ميديا متنفسا لهم وعلينا ألا نتوقف عندهم ولو للحظة. تعبرينهم كما تعبرين بقعة ماء آسن في طريقك فهم ليسوا إلا نقطة في بحر جمهورك المحب الكريم."

الناس حصلها ايه رسالة مؤثرة من ماما نجوى pic.twitter.com/vVM16jdzQV — Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) November 19, 2023



أما الفنان صلاح عبد الله فقال في رسالته لنجوي إبراهيم: "ماما نجوي #نجوي_إبراهيم كلنا بنحبك "اللي قالوا الكلام دا ياهانم لسانهُم عايز قطعُه وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه" ولما جيتلك مع بنتي من٨ سنين تقريبًا ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك "بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة" وزي ماشفتي الكلام البصل ياريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي انتشر"

النشطاء يقتصون لـ نجوى إبراهيم

وردت لميس الحديدي قائلة: "ليه بتطلع غضبك وإحباطك علينا.. مش عاجبك الكلام ما تتفرجش.. لميس الحديدي ترد على مهاجمى #نجوي_إبراهيم"

وعلق وليد رشوان فقال: "الناس أصبحت مريضة كده ليه ماما نجوى مين اللي بتتنمروا عليها، بتاعتنا نجوى ابراهيم صاحبة اقدم برنامج اطفال في الوطن العربي اللي فرحت وعلمت اطفال كتير وليه طيب عملتلكم ايه يامرضى... ليه تخلوها تطلع تعيط وتعترف بمرضها وسنها عشان ترحموها".

نجوى إبراهيم تكشف عن سنها ومرضها، فيتو



شريف رمزي " فيديو الجميلة نجوي ابراهيم #ماما_نجوى وجع قلبي جدا ٨٠ ولا ٨٠٠ هتفضلي جميلة الجميلات وبلسم علي قلوب ملايين اتربوا علي ايديكي في ايد اهاليهم واحد من ولادك بيدعيلك بالشفا ويقولك هتفضلي حبيبة قلبه طول ما فيه نفس ربنا يشفيكي ويفرحنا بشفاكي يارب"

نجوى إبراهيم الأم الثانية لكل المصريين



أما عصام النقيدي فقال: "إلى السيدة العظيمة نجوي ابراهيم واحده من اعظم واجمل امهات مصر الوجه البشوش الجميل الذي اثر في طفولة كل المصريين اكثر من اي حد تاني الام التانيه لكل المصريين حقك عليا انا شخصيا وحقك علينا كلنا وما عاش ولا كان اللي يزعلك يا نوجا والف مليون سلامه علي حضرتك"

وقالت ماجي أنطوان: "يبقي بدل ما نقولها كل التقدير والاحترام لشخصك ونكرمها ع طول مشوار قدمت فيه كل مايخدم الاخلاق والانسانية ويصحي روح الانتماء والوطنية في الناس ننتقدها ونهاجمها؟ مين ممكن يعمل كدة غير ناس تافهة #نجوى_ابراهيم حضرتك ذكريات جيل بحاله كل الشكر لوجودك في حياتنا ألف سلامة عليكي وربنا يشفيكي"

وردت سميرة شمس: "نجوى ابراهيم سيدة رائعه رقيقه لم تؤذى أحدا لماذا لانترك الناس وشأنها لماذا دائما مطلوب مننا نثبت أننا علي قيد الحياه بينما الاخرون ينكرون ذلك علينا دعوا الخلق للخالق ولا تحاسبونا حساب الملكين"

وقال مصطفى محمود: "نجوى ابراهيم صنعت لنا سعادة ونحن صغارا... اللعنة على غلظة القلوب متعها الله بالصحة والعافية"