الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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ثقافة وفنون

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

مقاطعة المنتجات الأمريكية
مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، فيتو

غزة الآن، دعم الفنان صلاح عبد الله حملات مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية والسلع والخدمات والمطاعم التي تقدم خدماتها  للجمهور، بعد هرب الإبادة التي تقودها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بدعم غربي وأمريكي.


وكتب الفنان صلاح عبد الله منشورًا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،  قال فيه: "حسن المنتج المصري يا منتج يا مصري عشان ندعمك ونشجعك ونشتريك ونعمل لك دعاية ببلاش، ركزوا في التشكيل".

 

 

تاثير واضح في أسهم الشركات 

وشهد سوق الأسهم العالمية تراجعًا كبيرًا في أسهم الشركات العملاقة متعددة الجنسيات، حيث جاءت حملات المقاطعة الواسعة بمختلف الدول العربية بأضرار ملحوظة على أسهم ماكدونالدز وستاربكس وبيبسيكو.

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حيث بدأ المواطنون في مقاطعة واسعة بمختلف الدول العربية، وقد نجمت هذه المقاطعة واسعة النطاق لتضامن هذه الشركات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن خسائر فادحة  بمؤشرات الأسهم العالمية وأبرزها على التوالى أسهم ماكدونالدز وستاربكس وبيبسيكو.

 

تأثير وجدوى وحجم الخسائر الاقتصادية 

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن المحتل يدخل المعركة وهو لا يأبه لأي خسائر اقتصادية محتملة من جراء العدون الإسرائيلي على غزة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الضرب العشوائي والوحشية فى التعامل مع المدنيين العزل الفلسطينيين من جانب إسرائيل وقطع كل وسائل الحياة من مياه وكهرباء ومساعدة غذائية وكل وسائل الحياة أمر غير مقبول.

 

وتساءل الخبير الاقتصادي هل تنجح المقاطعة في إثناء اليهود والأمريكان عن التخلي عن سياساتهم في غزو قطاع غزة، قائلًا أؤيد المقاطعة لكن لا يجب أن نعوِّل عليها في أن تكون سببًا في تخلي الجانب الآخر عن الغزو.

 

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