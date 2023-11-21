تكريم أوائل وكبار المزارعين والموردين لمحصول قصب السكر في الأقصر

نظم مصنع سكر أرمنت بقيادة الكيميائي إسماعيل حسين فؤاد رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، الاحتفالية السنوية لتكريم أوائل وكبار المزارعين والموردين لمحصول قصب السكر خلال الموسم الماضي.

وذلك خلال التجهيز والاستعداد لموسم قصب السكر بالموسم المقبل والذي ينطلق نهاية شهر ديسمبر المقبل، وحضر فعاليات الاحتفال السنوي لتكريم أوائل الزراع عن موسم 2022-2023 بمصانع سكر أرمنت، اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، والدكتور إبراهيم دردير عبدالله العضو المنتدب الفني للصناعات التحويلية، والكيميائي صلاح عمر علي العضو المنتدب الفني لمصانع السكر، وياسر نوير رئيس قطاع مكتب رئيس الشركة، والمهندس طارق سعد أمين رئيس قطاعات الإنتاج الزراعى.

Advertisements

وخلال فعاليات الإحتفالية أكد اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، على عقد سلسلة من اللقاءت والإجتماعات خلال الفترة الماضية مع جمعية مستثمري قصب السكر والمزارعين لمناقشة دعمهم بكافة السبل المتاحة لإنجاح الموسم المقبل لتوريد القصب.

وكذلك العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لزيادة رقعة الأرض المزروعة بمحصول القصب حول مصر بأكملها، وتم فتح باب الحوار والمناقشة مع زراع القصب، وتمت مناقشة أهم المشاكل التي تواجههم للوصول لأفضل الحلول المناسبة لهذه المشكلات التى تواجه المزارعين.

وفى نهاية الحفل تم تكريم عدد من الأوائل مزارعي القصب بزمام جميع المناطق الزراعيه التابعة لمصنع أرمنت، وتم تكريم الهيئات الخارجيه وهم المهندس رفعت محمد مدير عام مديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس أحمد حفني مدير عام الإصلاح الزراعي بالأقصر، والمهندس تركي لطفي مدير جمعيه وادي حلفا، وتم تقديم درع الشركه للحاج عادل حرزالله نقيب الفلاحين بمحافظه الأقصر، وتم تكريم المزارع الأول على مستوى المصنع عبدالباقي أبوالفضل صاحب أعلي إنتاجية للفدان بإجمالى 55 طن و800 كيلو، وتكريم أفضل مندوب زراعي لهذا العام خالد يس، وتكريم أفضل مهندس زراعي لهذا العام وهو المهندس خالد توفيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ