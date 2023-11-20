رئيس التنظيم والإدارة يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز سُبل التعاون المشترك والمثمر بين الجانبين.



وتناول اللقاء بحث التعاون بشأن حماية المال العام، وضبط الوظيفة العامة؛ عبر رؤية استراتيجية هدفها تنسيق آليات العمل بين الطرفين والتي تتمثل في: التعاون العلمي والقانوني والإداري، وتبادل الدراسات والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين الطرفين؛ والذي من شأنه سرعة إنجاز الموضوعات والتكليفات المشتركة بين الطرفين.

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العاصمة الإدارية

وخلال اللقاء حَرصَ المستشار حافظ عباس، على تهنئة الدكتور صالح الشيخ، بالمقر الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية، والذي يأتي شاهدًا على حجم الإنجاز المبهر الذي قامت به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، كما أعرب سيادته عن تقديره الشديد لما يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دور بالغ الأهمية في ضبط منظومة العمل الإداري بمؤسسات الدولة.

مكافحة الفساد المالي والإداري

ومن جانبه، رَحَّبَ الدكتور صالح الشيخ، بالمستشار حافظ عباس، والوفد المرافق له، وأكد على تقديره البالغ للنيابة الإدارية كهيئة قضائية موقرة، ودورها الفعّال في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة.



وخلال اللقاء وقع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون بين الجانبين وذلك بالأحرف الأولى.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وفي نهاية اللقاء، قام كلُ من المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتبادل الدروع التذكارية.



حضر اللقاء من النيابة الإدارية، وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.



وضم الحضور من الجهاز، اللواء محمد شادي أمين عام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني لرئيس الجهاز ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد العابد المستشار القانوني لرئيس الجهاز ونائب رئيس مجلس الدولة، والأستاذ هشام صبحي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز، وعادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية، ورشا سلطان مدير عام الشئون القانونية بالجهاز.