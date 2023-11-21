الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

كلاشنكوف، فيتو
كلاشنكوف، فيتو

بعد زفاف بـ "الكلاشنكوف" في الكويت، صدر أمر بضبط وإحضار العريس.

وبالفعل، ألقت عناصر الأمن الكويتية القبض على عريس في محافظة الجهراء، بعدما قام أحد المدعوين لـ"الزفة" بإطلاق النار من سلاح "كلاشنكوف".

بلاغ عن إطلاق نار

جاء ذلك، بعد أن ورد بلاغ عن إطلاق نار في محافظة الجهراء بإحدى صالات الأفراح، وبعد توجه رجال الأمن عثروا على فوارغ طلقات من سلاح "كلاشنكوف".

رجال الأمن أبلغوا وكيل النيابة، والذي أمر بتسجيل قضية استخدام سلاح وتعريض الآخرين للخطر والشروع بالقتل، بحق صاحب السلاح الذي قام بطلاق الأعيرة النارية أثناء الزفة.

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ضبط وإحضار "العريس"

ووفقا لمصادر، فقد صدرت تعليمات لرجال المباحث بضبط وإحضار "العريس"، للاستدلال على مطلق النار أثناء الانتهاء من مراسم الفرح.

وأشارت المصادر إلى أن رجال أمن الجهراء تعاملوا على الفور مع البلاغ، وتم تكليف رجال الأدلة الجنائية برفع البصمات لمعرفة مطلق النار.

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