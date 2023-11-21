الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

وحدة السكان بالأقصر تستكمل مبادرة "صحتك تهمنا"

مبادرة صحتك تهمنا،
مبادرة صحتك تهمنا، فيتو

 نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" بمرکز ومدينة إسنا بالتنسيق مع جمعية المنار للتنمية والتدريب بتوماس 3 ومراكز اى كير للعيون.


جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

 وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 70 حالة ثم أخذ مقاسات نظارات وتحديد موعد لإجراء العمليات بحضور وتنسيق شباب لجنة الصحة بوحدة السكان.

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شارك في القافلة كلا من رجاء شوقى رئيس وحدة السكان بالأقصر، والدكتور أحمد العراقى منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان.

 

 

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