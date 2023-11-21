الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة إثيوبيا وبوركنا فاسو في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

موعد مباراة إثيوبيا
موعد مباراة إثيوبيا وبوركنا فاسو والقناة الناقلة

مجموعة مصر، يستضيف منتخب إثيوبيا نظيره منتخب بوركينا فاسو على ملعب العبدي معقل نادي الدفاع الجديدي في المغرب، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

 

ويتواجد منتخبا بوركينا فاسو وإثيوبيا في المجموعة الأولى “مجموعة مصر” في تصفيات كأس العالم والتي تضم منتخب مصر وسيراليون وجيبوتى وغينيا بيساو.

 

موعد مباراة إثيوبيا وبوركينا فاسو 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب إثيوبيا ومنتخب بوركينا فاسو ضمن الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب العبدي بالمغرب.

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وكان  المنتخب الإثيوبي اختار إقامة مبارياته في المغرب لعدم اعتماد ملعبه من قِبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

القناة الناقلة لمباراة إثيوبيا ضد بوركينا فاسو 

ومن المقرر أن تنقل مباراة منتخب إثيوبيا ضد بوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026، عبر شاشة قناة SSC 2 السعودية الرياضية.

 

تردد قناة "SSC السعودية الرياضية

- على القمر الصناعي: نيل سات

- تردد 12523
- الإستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4

فيما جاء تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات
- تردد 11747
- الإستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6

وتعادل منتخب إثيوبيا مع غينيا بيساو سلبيا في الجولة الأولي، فيما تعادل بوركينا فاسو مع سيراليون 1-1 في الجوة ذاتها، ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة بـ 6 نقاط بعدما حقق الفوز علي جيبوني 6-0، وسيراليون 2-0.

وكانت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا، أجريت في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية العادية لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف وأسفرت عن المجموعات التالية:

 

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

 

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 

مواعيد جولات تصفيات كأس العالم 2026

وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

مباراة ملحق فيفا في مارس 2026.

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