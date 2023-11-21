الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

ماذا تفعل في أزمة سد النهضة إذا فزت بالرئاسة؟ فريد زهران يجيب (فيديو)

فريد زهران المرشح
فريد زهران المرشح الرئاسي، فيتو

فريد زهران، كشف المرشح الرئاسي فريد زهران، عن إجراءات وخطوات سيتخذها حيال أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي حال فوزه برئاسة الجمهورية.

 

تنمية الشعوب الإفريقية

وقال فريد زهران خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": نحن من حيث المبدأ مع حق كل الشعوب الإفريقية في التنمية ومصر بنت سمعتها ومكانتها في القارة عندما كانت تقدم المساعدات وقت التحرر الوطني والتخلص من الاستعمار ولكن الدولة تراجعت عن ممارسة دورها لمدة عقود واستعادت المحاولات في السنوات الأخيرة.

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نهر النيل وحصة مصر المائية

وأضاف: نهر النيل ليس ملكا لمصر لكن ملك لكل دول حوض النيل وإثيوبيا من بين هذه البلدان، ومطلب مصر العادل أن يكون هناك ضمانات لتوفير حصتها المائية التي اتفق عليها منذ أكثر من قرن والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب.
 

ولفت: إثيوبيا أعلنت من جانب واحد بدون مشاركة دول حوض النيل أنها غير ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة بشأن الحصص المائية والخاصة بمصر، على أنها اتفاقيات منفذة في عهود استعمارية على الرغم من أنها لم تكن مستعمرة.
 

 

الحشد ضد إثيوبيا

وتابع: موقف إثيوبيا مريب ويجعلنا جميعًا في حالة استنفار ونتخذ موقف صريح وواضح حال استمرت أديس أبابا في تعنتها سنمارس مزيد من التعبئة والحشد الدوليين والإفريقيين لموقفنا العادل فيما يتعلق بالحصة المائية لنهر النيل.

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دعم حماس

وعن موقفه من حركة حماس، علق فريد زهران: "هي تنظيم له وجهة أو توجه ليس بالضروري أن اتوافق مع طريقتهم ولكنهم في النهاية هم يرفعون السلاح في وجه العدوان الإسرائيلي وبالتالي من طبائع الأمور والمنطق يحتضنهم الشعب الفلسطيني ويعتبرهم ممثليه في قضيتهم وصراعه مع العدو، مع تحفظي مع أساليب حماس اعتبرهم الضحية وليس الجلاد ولا ينبغي أن يسأل الضحية". 


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فريد زهران سد النهضة اثيوبيا الانتخابات الرئاسية عمرو أديب حركة حماس

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