الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر عين برام الله (فيديو)

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

أخبار غزة الآن ، واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمدن غزة، حيث نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني قرية كفر عين برام الله.


وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت.

 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أبلغت دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إيقاف العنف ضد المستوطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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حكم قطاع غزة

وأكدت الوزارة الأمريكية، أن حركة حماس لا يجب أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب وإسرائيل يجب ألا  تحتل القطاع.

 

اختيار الفلسطينيين

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه على الفلسطينيين أن يختاروا من سيحكم غزة وليس للولايات المتحدة أن تحدد لهم ذلك.
ولفتت إلى أنها تطمح إلى وحدة بين غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية الحالية التي تقبل بها تمامًا لأداء هذا الدور.

 

الحرب في غزة

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.


وأكد نتنياهو، بعد لقائه مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، التزامه بتأمين إطلاق سراحهم، معتبرًا ذلك "مهمة مقدسة وعظيمة".

وقال في بيان: "لن نتراجع حتى يتم إعادتهم، وهذا هو من اختصاصي واختصاص حكومة الحرب".
وأضاف: "لقد استمعت إلى ألم العائلات. تحدثنا من قلب إلى قلب. شاركت معهم قدر ما استطعت حول الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية والتشغيلية التي تقودها على مدار الساعة"، لافتًا إلى أنه يفكر في الرهائن "طوال الوقت".


وتابع: "لن نتوقف عن القتال حتى نحضر رهائننا إلى ديارهم، وندمر حماس ونضمن أن لن يعود هناك تهديد من غزة مرة أخرى".

الخارجية الأمريكية تضع خطوطًا حمراء على حكم غزة بعد الحرب

نتنياهو: الحرب لن تتوقف في غزة وعودة المحتجزين مهمة مقدسة

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